¿Debo dejarle la tablet o el móvil a mis hijos en verano?

Llegan las vacaciones y con ellas, el eterno debate sobre el tiempo libre de los menores. Una de las preguntas del millón es si es conveniente o adecuado dejarles utilizar tablets y móviles y si debamos prestarles nuestros terminales para hacer más llevadero el 'exceso' de horas ociosas. En realidad, estamos ante un debate más amplio que supone un quebradero de cabeza para muchas familias: ¿Pantallas sí o no?

La respuesta no es sencilla. La maestra Pilu Hernández, formadora de formadores y CEO del blog educativo 'El pupitre de Pilu' es partidaria de usar "el sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos". Y es que, como bien explica "las pantallas han llegado para quedarse" por lo que aboga por usarlas "como aliadas y no como enemigas".

"No siempre que están usando pantallas significa que no estén haciendo nada, hay muchas app que pueden usarse en su beneficio y en el nuestro, para que lean, para que aprendan idiomas u otras cosas que no sean solo el divertimento", asegura.

El uso de estas aplicaciones a modo de juego no debe distraernos de lo realmente importante, y es que esta época es fundamental para "dedicarles tiempo y comunicarnos con ellos". Tenemos un sinfín de opciones, como "rescatar juegos de mesa, hacer excursiones con ellos o, si no podemos irnos de la ciudad, aprovechar para ver algún museo o, simplemente, irnos a comer fuera".

Hernández recuerda que es necesario "estar con ellos, preguntarles cómo están", sobre todo en la epoca de la adolescencia, "porque entonces no tienen interés en acercase a nosotros y debemos tender puentes".

LA IMPORTANCIA DE LAS RUTINAS

Los horarios también son importantes. "No hace falta un toque de trompeta como cuando tienen que ir a clase", asegura, pero sí "que se levanten, desayunen y responsabilizarse de alguna actividad o tarea de la casa, adecuada a su edad", señala. Cuando acaben, pueden tener "un tiempo de ocio" antes de la comida, que puede ir seguida de una siesta y "algo de tiempo libre para ellos y, si pueden, ir a la piscina o algo similar", propone. Es buena idea acabar la jornada compartiendo la cena en familia.

"La rutina siempre es buena y ellos la necesitan, son casi 3 meses de vacaciones que no pueden pasar sin oficio ni beneficio", afirma. En cualquier caso, no estamos hablando de normas estrictas, sino de pautas que podemos ir variando dependiendo también de las opciones de tiempo libre de toda la familia. "Si nos vamos una semana a la playa o tenemos un día libre, también es positivo romper con la rutina habitual", concluye.

