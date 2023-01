Daniel Pérez: “Sara Fernández no debería seguir cobrando ni un día más como vicealcaldesa”

La crisis interna de Ciudadanos sigue lejos de solucionarse. El líder de la formación naranja, Daniel Pérez Calvo, ha sido muy duro con los seis concejales del partido en el Ayuntamiento de Zaragoza, que han anunciado que no se presentarán a las primarias. Y ha sido especialmente duro con la vicealcaldesa, Sara Fernández, de quien se pregunta si mantendría la misma postura crítica “si las expectativas electorales fueran mejores”.

En una entrevista en COPE Aragón, Pérez Calvo ha dejado claro que “cuando no te sientes identificado con el partido y estás decepcionado, lo coherente, honesto y honrado es no seguir cobrando un día más del sueldo que has conseguido porque el partido te ha puesto donde estás”.

Insiste en que, aunque todos ocupan un cargo “por méritos propios, no han aprobado una oposición”, por lo que les invita a “marcharse y no tratar de destruir desde dentro a ver si en tu próxima aventura política, que en algunos casos sería la tercera, puedes llegar con algún logro que mostrar”.

El líder de Ciudadanos reconoce abiertamente estar “enfadado” porque “el partido tiene cauces para canalizar la opinión y presentar ideas” sin necesidad “de hablar en los medios de comunciación para hacer daño”. En este sentido, reprocha a Sara Fernández que no asistiera a la última asamblea del partido. “Hay militantes que pagan su cuota y no tienen un carguito y dicen lo que tienen que decir, el resto me parece una deslealtad y un ataque gratuito”, ha señalado.

Sobre su futuro político, Pérez Calvo tiene claro que, aunque le llamen del PP, “les diría que no”. “Soy liberal y mi espacio político es Ciudadanos, independientemente de cuál sea su resultado”, asegura. Por ello, reprocha abiertamente a quienes no han descartado poder pasarse a las filas populares. “Si tienes una profesión al margen de la política, puedes volver a ella; y si no la tienes porque nunca la has tenido, la tendrás que buscar”, ha espetado.

A pesar de todo, ha lamentado que Sara Fernández no vaya a ser finalmente la cabeza de lista del partido para el Ayuntamiento de la capital. “Es una pena, era mi apuesta personal, a pesar de las discrepancias, creo que era la mejor candidata”. Por ello, lamenta que Fernández pueda votar en las primarias autonómicas. “No quiere saber nada del partido pero quiere condicionar su futuro, aunque ella acabe en otra aventura política”, le reprocha. "Si no aportas, aparta", concluye.

Síguenos en Twitter y Facebook