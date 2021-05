¿Se cuidan también los hombres? Lo descubrimos de la mano de la doctora Mar Lázaro

¿Se preocupan por su aspecto y por su salud los hombres? Es la gran pregunta que este mes queríamos traslarles a las doctoras Conchita Pinilla y Mar Lázaro, de 'Cool Zaragoza', en la calle Joaquín Costa, 6. Y lo cierto es que la doctora Lázaro nos ha dado todo lujo de detalles sobre cómo los hombres (rotundamente sí) procuran presentar una buena imagen.

"En principio eran los maridos de las pacientes los que venían, pero ahora cada vez viene más el hombre a nuestra consulta", explica la doctora Mar Lázaro. Añade que "la demanda corporal, en general, es la grasa que tienen en el abdómen, en flancos, y en el pecho, la ginecomastia, esa grasa localizada en pectorales que también se puede mejorar".

Pero, entre los varones... ¿dónde se distribuye esa grasa localizada?: "La distribución de la grasa está genéticamente determinada, va en función de cada uno... Las hormonas nos influyen muchísimo y en los hombres hay un predominio de esa grasa a nivel abdominal. En la mujer es una constitución ginoide: en caderas, en pistoleras y con los años va a haciendo que la mujer vaya bajando la grasa de pistoleras e incremente la abdominal, porque es una cuestión hornomal, aparte de alimentaria y ejercicio".

TRATAMIENTOS

Llegados a este punto, la doctora Lázaro ha expuesto algunas de las técnicas que pueden demandar y recibir los hombres en su consulta: "Si eligen un tratamiento con cirugía, la verdad es que hay tratamientos que están dando muy buenos resultados. Pero hay pacientes que no quieren, no les apetece, no quiere que se entere nadie o no quieren coger una baja laboral...".

Bien, pues para estas demandas también hay tratamientos sin cirugía que también nos detalla Mar Lázaro: "Generalmente demandan algo, que no se note y que sea eficaz. Y para eso tenermo 'coolsculpting'. Es un gran equipo, tenemos dos, que nos ayudan muchísimo a mejorar esa grasa abdominal. No es que la mejores, es que además la reducen de forma definitiva. En la grasa del pecho, lo mismo. En el mentón también...Es definitivo este tratamiento y se puede aplicar a todas esas zonas".

Con estos tratamientos "que les encanta a los hombres, aunque también a las mujeres" se produce una muerte celular del adipocito con lo cual, si en el futuro se vuelve a engordar "de ahí no debería engordar", aunque "queremos que el paciente, de primeras, no engorde, y le damos también una serie de pautas y consejos". Pero en caso de que ocurra, esa zona queda asegurada.

