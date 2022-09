Cubero se enfrenta a entre dos y cinco años de cárcel por un delito de odio contra Vox

Ha quedado visto para sentencia el juicio contra el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, por un delito de odio. Vox se querelló contra él tras manifestar, primero en una comisión municipal y luego en redes, que deseaba que Vox fuese recibido siempre como en Vallecas, donde, recordamos, se produjeron ataques violentos contra miembros de la formación.

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y Vox casi 5 por estas palabras. Las declaraciones de Cubero fueron en abril de 2021, en una comisión en el Ayuntamiento de Zaragoza en la que se debatía sobre política fiscal. El concejal de Zec defiende que no estaba desando ataques violentos contra Vox, sino que se refería a una concentración “pacífica” autorizada por la delegación de Gobierno en Madrid. “Yo me refería a que siempre que haya un acto de un partido ultraderechista en un barrio humilde como Vallecas se dé una concentración masiva, pacífica y templada como la de los vecinos de Vallecas”, ha explicado el concejal a las preguntas de la Fiscalía.

Sus palabras no interfirieron en la comisión. Vox no manifestó ningún malestar. Tres días más tarde, Cubero volvía a expresarse igual en Twitter, y esto cambió las cosas dada la amplía repercusión que estaba teniendo en la red social. “El hecho de que esa incitación a la violencia se realizara en redes públicas me pareció extremadamente grave”, ha indicado el concejal. “Estaba manifestando públicamente que deseaba que se nos recibiera con violencia allá donde fuésemos”, ha señalado a la preguntas de la Fiscalía.

También han pasado por la sala como testigos la presidenta de la comisión en la que Cubero pronunció las palabras, la popular María Navarro. Están citados otros portavoces municipales y, por videoconferencia, la ex líder de Vox, Macarena Olona.

Antes de que comenzara el juicio un centenar de personas, amigos y simpatizantes de Cubero, se han concentrado a las puertas del juzgado para mostrar su apoyo al concejal. Portaban una pancarta con la frase de Cubero,‘ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España’.

Síguenos también en Twitter y Facebook