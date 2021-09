¿Cuánto dinero se destina a la comida de nuestros hijos en el comedor escolar?

¿Dejas a tu hijos en el comedor del colegio todos los días? ¿Cuánto dinero te cuesta? En COPE Zaragoza hemos querido hablar de este servicio tan importante, pero que tiene numerosas aristas que queremos analizar. Hemos seguido el camino del dinero. Suena poco elegante decirlo así, pero lo cierto es que queríamos saber cuáles son los gastos que se cubren con la cuota de comedor que abonan los padres por ese servicio.

Esas cuotas, en primer lugar, varían en función de los colegios. En los públicos está unificada y actualmente se paga 86 euros. En los concertados, esa cuota sube dependiendo del centro. En El Salvador Jesuitas de Zaragoza, es de unos 120 euros, mismo precio que en el San Viator de Huesca, con la salvedad de que aquí hay descuentos por segundo hijo del 10%. A los 123 nos vamos si hablamos del Ánfora de Cuarte o del Antonio Machado. En Teresianas, se iría hasta los 127, más o menos.

Cambia en los colegios privados y encontramos dos extremos: los 94 del Juan de Lanuza y los 132 de Montearagón, el más caro de Zaragoza. Aquí, eso sí, dan el menú fiambrera por 42 euros. Un matiz, por cierto... Los colegios públicos y los concertados, por Ley, estarían obligados a cobrar esa cifra de 86 euros por niño.

LAS MONITORAS

Pero esos gastos de los que hablábamos... ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, las monitoras de comedor. De las cuotas que abonen los padres por el servicio, en el 2022, irán destinadaos 12,13 euros a la hora, para cada una de ellas. Y en el 2023, según el último convenio firmado, 12,37 euros a la hora. Mari Carmen Ruiz Dieguez, delegada de CCOO obreras en este sector, nos ha explicado la situación de estas profesionales: "No es cuestión de plantear si está bien pagado o no. Sí que es verdad que siempre se ha dicho que las monitoras cobramos mucho, pero hay que tener en cuenta que trabajamos solamente, como mucho, 10 meses al año".

Dieguez, además, también ha desgranado las cifras con un reparto de ese precio/hora entre los 10 meses de actividad que tienen estas trabajadoras, y detalla que "si repartimos lo que sale, el precio hora, para ese periodo de tiempo, nos sale un sueldo medianamente normal" y recuerda que "en ese precio/hora va incluido todo: vacaciones, el prorrateo de pagas extras... Que parece mucho el precio hora pero va incluido todo".

Hay que recordar que los sueldos de las monitoras no pasan directamente de los padres a ellas a través del colegio. Pertenecen a empresas privadas y no al Gobierno de Aragón. Tienen una cláusula de subrogación, en el caso de que la empresa de cátering del centro escolar cambie de un curso a otro y tienen 'cierta' estabilidad laboral al estar como fijas discontinuas.

MODALIDADES DE GESTIÓN

En este punto, se abre otro abanico de posibilidades, porque cada centro puede optar por una. Puede ser directa, a través de la Comunidad Autónoma de Aragón; puede ser mediante un convenio de gestión con el AMPA; hay una tercera vía que sea a través de un convenio con un ente local, generalmente municipal; y hay un cuarto camino: la gestión indirecta, mediante cátering, con una licitación previa. Esta última opción, y según ha podido testear COPE,es una de las más utilizadas en Aragón.

Pero volvamos a los precios. Al recorrido del dinero en las cuotas. Ya hemos visto que una parte va a parar a las monitoras. Otra, por lo tanto, tendrá que ir a parar a los cocineros que elaboran, cada día, esos menús. Aquí no hay una cifra exacta, pero haciendo una aproximación estimada, el sueldo medio de un cocinero en Aragón ronda los 1.200 euros al mes. Pero, naturalmente, no es una cifra exacta y dependerá de las condiciones, de las horas y de las funciones.

Imagen de un comedor escolar en Aragón.COPE.ES

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y finalmente, lo más importante: la materia prima. También tiene un coste. Porque luego, la forma de servirlo, también cambia. Existen los colegios que tienen cocina propia y otros que no. Y existe, dependiendo de las instalaciones, la línea fría y la línea caliente.

El objetivo, sea como fuere, es que el alimento siempre llegue en las mejores condiciones posibles a los más pequeños. Sobre esto nos ha hablado Nieves Burón, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR). Explica, además, cómo es esa licitación: "El comedor es una organización compleja, como casi todo en Educación. Algunos lo hacen en condiciones de lo que llamamos línea fría. Es una de las tendencias que estamos intentando que se reviertan para que el cocinado sea en el mismo centro. Que no se prefabrique la comida".

NI SOBRECOSTE, NI SUPERÁVIT

Sobre los precios, Burón cuenta en COPE Zaragoza que se ha calculado de tal manera que haya una situación en la que no se produzca ni un sobrecoste ni un superávit en los colegios. "El servicio de comedor tiene un coste que no debería suponer ni una cosa ni la otra", explica, y añade que "en este momento en la Escuala Pública tenemos un coste de 86 euros" aunque matiza que "sí que no es así en todos los casos porque la pluralidad de situaciones hace que los costes sean superiores y que deban ser asumidos por el Departamento de Educación".

Ya hubo polémica en este sentido cuando educación reclamó 800.000 euros en 2019 a 15 colegios aragoneses por los superávits de sus comedores. Y es que la DGA fue clara en este sentido: no permite una reinversión ya que muchos de esos servicios, por explicarlo de forma resumida, son cubiertos por el departamento de educación. Otro punto importante, por cierto, para las familias, son las ayudas y las becas de comedor...

En resumidas cuentas... ¿Cuánto cuesta un menú diario para un alumno? Tomando como referencia ese precio del menú sería de 86 euros, multiplicado por 10 meses, serían 860 euros. Si ese precio lo dividimos por los días lectivos de un curso, 177, nos quedaría una cifras de 4,8 euros. De ese número, la mitad, 2,4, iría destinado a las monitoras de comedor por el cátering o la empresa que gestionase esa comida. Así que al final, quedarían otros 2,4 euros para la comida. Esta es la simunlación de un recorrido sinuoso pero con un único destino: la comida diaria de los más pequeños.

Síguenos en Twitter y Facebook