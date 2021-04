¿Cuándo me vacunarán contra el COVID? ¿Cómo pido cita? ¿Puedo elegir centro para recibir la dosis?

¿Cuál es el calendario de vacunación previsto a partir de abril?

Esta semana ha comenzado la vacunación con AstraZeneca en la población que ha cumplido o cumplirá este año los 65 años (los nacidos en 1956). Serán los primeros en recibir la primera dósis. Les seguirán los nacidos en 1957 y 1958 que ya pueden comenzar a pedir cita para vacunarse... Y así hasta completar el tramo que va hasta los 56 años.

Al mismo tiempo, continúa la vacunación con Pfizer y Moderna a mayores de 80 años y a grandes dependientes que concluirá esta semana. A partir de la próxima, del lunes 12 de abril, comenzará la vacunación en la franja de edad de 70 a 79 años. Ocurrirá lo mismo: se empezará con los más mayores y se irá reduciendo hasta llegar al corte fijado en los 65 años.

La vacunación por tramos de edad es simultánea a la que se está haciendo en los colectivos considerados esenciales (docentes, policía, farmaceúticos, etc) que siguen recibiendo la vacuna de AstraZeneca si son menores de 65 años.

El mes de abril se espera que sea un punto de inflexión en la campaña de vacuanción contra la Covid. Así se espera con las dosis semanales que se van a recibir. Esta semana han llegado un total de 52.788: 20.400 son de AstraZeneca, 660 de Moderna y 31.728 de Pficer. Un gran empujón con el que la consejería de Sanidad confía en que los mayores de 60 años hayan recibido al menos una dosis a mediados de mayo. Esta semana se van a vacunar a 20.000 personas más que la pasada.

¿Qué se sabe de las otras vacunas que todavía tienen que llegar?

La vacuna de Janssen, de los laboratorios Johnson & Jonshon, empezará a llegar a partir de la segunda quincena de abril, pero con cuentagotas. Hasta junio no se esperan recibir grandes cantidades. Es una vacuna monodosis. En la estrategia de vacuanción todavía no se ha definido a quiénes se administrará, aunque se ha hablado en un primer momento de mayores de 66 años.

¿Qué tiene que hacer la gente para vacunarse?

A los mayores de 80 años sí se les está llamando desde los centros de salud para que acudan. Pero en las franjas de menor edad son ellos los que tienen que gestionar su cita a trvaés de la web Salud Informa. Si están dentro del tramo de edad acordado se les activa la opción de Coger Cita.

También es cierto que algunos centros de salud, sobretodo del medio rural, están llamando a los vecinos para preguntar si quieren recibir la vacunarse y hacer una previsión de las dósis que necesitan; y aprovechan para concertar la citar correspondiente.

¿Qué pasa si he pasado la Covid o si me niego a recibir la vacuna?

Si una persona tiene menos 65 años y ha pasado la Covid tendrá que esperar -por lo general- 6 meses en recibir la vacuna. Es el tiempo de inmunidad que se calcula que genera la enfermedad. Si es mayor de 65 recibirán la dosis en la fecha establecida. En principio sólo se les administrará una dósis. En ninguno de los dos casos está contemplado hacer pruebas serológicas previas para comprobar, antes de recibir la vacuna, si todavía duran los anticuerpos.

Por otro lado, la elección de vacuna no está contemplada. Hay un tiempo prudencial para la autocita pero, si pasado el plazo no se hace, quedará fuera de las listas para recibir la vacuna. Es decir, no cabe la opción de esperar a ver si me toca otra vacuna de otro tipo.

¿Puedo elegir el centro en el que me quiero vacunar?

No. Los centros de salud son los que citan y donde se está realizando la vacunación. Algunos han pedido otros centros o lugares más grandes por cuestiones de logística. Como el de Ramón y Cajal, en Zaragoza, que está utilizando la Iglesia del Carmen. Pero no se puede elegir dónde acudir a vacunarse.

Sí lo pueden hacer los colectivo esenciales en alguno de los 8 puntos de vacunación establecidos para ello: los centros de salud de Alcañiz, Barbastro, Calatayud Urbano, Teruel Ensanche, Huesca Pirineos; y Bombarda, Fuentes Norte y Almozara en la ciudad de Zaragoza. Allí se inoculan las dósis por las tardes y, con independencia de la ciudad en la que trabajes o el centro de salud que te corresponda, pueden elegir uno de estos 8 puntos.

