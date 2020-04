Cuando el dinero es servicio esencial: así trabajan los empleados de banca

Son muchos los colectivos que no han dejado de trabajar desde que comenzó la crisis sanitaria derivada del coronavirus. Los aplausos a las 20.00 horas reconocen el esfuerzo de los profesionales sanitarios. Y muchos ciudadanos rinden también homenaje desde sus balcones, por ejemplo, a los agentes de policía. Pero no son los únicos que continúan al pie del cañón desde el principio. Los bancos y cajas son también servicio esencial. ¿Te has preguntado cómo es el día a día de sus empleados?

Algunos de estos trabajadores están en casa teletrabajando “con los medios adecuados”, explica Pascual Sánchez, director de la oficina principal de Ibercaja. Otros lo hacen también “aunque con menos medios”, matiza. Sin embargo, hay un colectivo nada despreciable que acude a su puesto en las sucursales. “Se han tomado medidas, como mamparas de protección y el uso de guantes y mascarillas; y, por supuesto, un cambio de comportamiento total, sin apretones de manos, besos ni abrazos”, asegura.

La distancia social se ha convertido en una máxima para todos. Bancos y cajas la mantienen, al mismo tiempo que tratan de mantener también “la normalidad, teniendo en cuenta la situación”. En el caso de Ibercaja, por ejemplo, siguen abiertos en los mismos horarios, aunque se ha eliminado la apertura los jueves por la tarde. Sánchez celebra que la gente esté “concienciada” y que la afluencia de público esté siendo “muy contenida”.

El director de esta oficina recuerda que, hoy en día, un usuario puede resolver “un porcentaje muy elevado de operaciones por canales alternativos”, como la banca electrónica o los cajeros automáticos. Por ello, recomienda acudir presencialmente a las oficinas “solo cuando sea verdaderamente imprescindible, por su propia salud y por la de los trabajadores”.

Pascual Sánchez asegura que no tienen miedo “pero sí mucha precaución”. “No estamos expuestos de la misma forma que un profesional sanitario pero todo trabajador que no se queda en casa está asumiendo un riesgo”, concluye.

Síguenos en Twitter y Facebook