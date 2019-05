¿Cuáles son las opciones para formar gobierno en Aragón?

Los líderes del PSOE y del PP, Javier Lambán y Luis María Beamonte, se han puesto ya en contacto con el candidato de Ciudadanos, Daniel Pérez, de cara a la conformación de un futuro Gobierno. El partido naranja ha confirmado a COPE que ya se han producido llamadas de carácter informal, aunque no hay fecha para sentarse a negociar.

La opción PSOE - Ciudadanos

El PSOE anunció ayer que hoy mismo comenzaría su ronda de contactos con todos menos con Vox pero el partido no hará públicos sus movimientos. Ciudadanos sí confirma al menos una llamada de Lambán, pero poco más.

"Por ahora no hay ningun calendario fijado, pero lo primero serán los municipios porque las corporaciones municipales deben conformarse el próximo 15 de junio. Podemos hablar en paralelo con cualquiera de los partidos con los que vamos a mantener conversaciones", explica Sara Fernández, candidata a la alcaldía de Zaragoza.

PSOE y Ciudadanos tendrán comités negociadores a nivel nacional y autonómico. Y cualquier acuerdo tendrá que ser refrendado en Madrid. El de Ciudadanos se constituyó ayer y el máximo responsable de Acción Institucional, José María Espejo, ya ha hablado con el candidato aragonés, Daniel Pérez. Espejo será el enlace entre Aragón y Madrid.

Los socialistas podrían tratar de integrar en esta suma con Ciudadanos, también al PAR, aunque no le hagan falta sus votos. Su presidente, Arturo Aliaga, dice que está dispuesto a hablar de proyectos, sin apriorismos.

Un gobierno liderado por el PP

La otra opción para el Gobierno de Aragón, es la que podría liderar el PP. Este jueves se reúne el Comité de Dirección aragonés y, hasta entonces, el partido guarda silencio. El presidente del partido y candidato a presidir la DGA, Luis María Beamonte, presidirá la reunión, en la que se valorarán los resultados de las elecciones. El PP también ha constituido un comité negociador nacional. Recordamos que necesitarían también a Vox y al PAR. Las diferencias entre el partido de Abascal y los regionalistas pueden ser un escollo.

Frente común de la izquierda y el PAR

En medio de este panorama, CHA abre una vía que como mínimo podemos definir como peculiar: un acuerdo entre todos los partidos de izquierda (PSOE, Podemos, CHA e IU) pero integrando también al PAR. Los regionalistas no lo ven claro: "Aqui todo es licito porque estamos en politico pero a veces se plantean cosas imposibles. Si cuatro, con sus ideologias similares no se han puesto de acuerdo durante esta legislatura, no sé que esperan incorporando al PAR. Nosotros no somos un partido de ir contra frentes, ni muro de contención ni fuerza complementaria ni suplementaria de nadie", aseguraba el presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, en COPE.

Podemos, por su parte, reunirá el sábado a su Consejo Ciudadano. Van a abrir un proceso de escucha, debate y análisis después de la debacle electoral del pasado domingo. Preguntados por la propuesta de CHA, la formación insiste en que harán todo lo posible para evitar gobiernos de derechas o que los gobiernos de las instituciones aragonesas se decidan en Madrid.

