¿Cuáles son las claves del conflicto migratorio entre España y Marruecos?

Hay una pregunta que sobrevuela en la cabeza de muchos ciudadanos. ¿De dónde viene el conflicto migratorio entre Marruecos y España? ¿Es algo de ahora? ¿Es porque Pedro Sánchez, presidente de España, no se reunió con el monarca Mohamed VI? Lo cierto es que no, valoraciones sobre esa decisión aparte. Y tampoco hay un escenario exactamente definido de por qué se ha dado esta situación en Ceuta y Melilla.

Hemos intentado encontrar respuestas de la mano del catedrático de Economía Aplicada por la Universidad San Pablo CEU, Javier Morillas. Este experto, además, participó entre el año 2004 y 2009 en la reunión de la ONU respecto a este conflicto del Sahara. El origen, si se le puede denominar así a este último capítulo de conflictos, es la llegada a España de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, a través de Zaragoza, que actuó como puerta. Ahora se encuentra ingresado en un hospital de La Rioja.

"Bahim Galli es un exsargento de tropas nómadas. En el año 74 se adhiere del Frente Polisario, lo constituye con ostros jóvenes. Tiene DNI, y trato de líder de Estado", explica el catedrático del CEU sobre la figura de uno de sus protagonistas. Pero, ¿cuál es el origen del conflicto? "No es reciente y no tiene nada que ver con que Sánchez no se haya reunido con las autoridades marroquíes".

"Sí que es cierto que la estancia de Galli como Jefe de Estado de una fuerza que le está disputando el territorio a Marruecos sí que se podría haber gestionado de otra forma. España levanta susceptibilidades", añade Morillas. En esta línea reconoce que "no es lo más políticamente adecuado que España se signifique con los derechos de este pueblo saharaui".

Continuando con su explicación, el docente de la universidad madrileña explica: "Es una situación de chantaje permanente el que viene aplicando Marruecos a España y a otros muchos países desde que consiguió su independencia. Recordemos que, en su día, también reclama Mauritania. Cuando la propia Argelia accedió a la incependencia en el 62, también le reclamó un tercio del territorio y ahí se inicio una guerra".

Así, con la situación actual, Morillas también apunta a que "es una dinámica permanente que no cesa y no se pueden buscar paños calientes, visitas o que Galli esté ahora en España".

LA UTILIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS

"Esto es una cosa descarada, por eso nuestra propia ministra de Defensa ha hablado de chantaje. Y nuestro ministro del Interior, con Carlos Herrera, hablaba de chantaje. Es un acto inamistoso, ilícito y con conocimiento de causa". La solución, bajo el punto de vista del catedrático, es que "se vuelva a su punto de partida, que no quedé ni un solo inmigrante en suelo español" y añade que "el gobierno marroquí los ha lanzado, hombres, mujeres y niños, de manera ilícita y hay que restituir la situación porque, si no, tendremos una nueva situación de este tipo dentro de unos meses".

Síguenos en Twitter y Facebook