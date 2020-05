¿Cuál es el proceso de los test serológicos en Aragón?

Ya ha terminado la primera ronda de test serológicos en Aragón. Son aquellos que se realizan de forma aleatoria para ver qué porcentaje de la población ha pasado el coronavirus, incluso sin saberlo, y ha desarrollado anticuerpos. De momento, se han realizado pruebas a 1.500 aragoneses, el 66% de los previstos durante esta primera semana. Con el resto no se ha conseguido contactar.

En Herrera en Cope en Zaragoza hemos hablado con una familia de 5 miembros que han participado en este estudio. Tras ser avisados por teléfono, tuvieron que ir a su centro de salud a hacerse las pruebas. "Fuimos a nuestro centro de salud habitual. Nos pincharon en el dedo para hacernos el test y también nos extrajeron sangre para realizar un exámen más completo. Aún no nos lo han confirmado, pero parece ser que tendremos que volver dentro de 21 días para ver la evolución", nos cuenta Nacho Cortés, padre de esta familia que se ha sometido a los test serológicos en Aragón.

Unos test que no en todos los casos están funcionando de forma cien por cien fiable. De hecho, en el caso de esta familia, Nacho dio positivo en un primer momento. Tras activar todos los protocolos, recibió la llamada de su centro de salud asegurando que todo había sido un error: "Saltó la alarma y me dijeron que era positivo. Hablando con la médica de cabecera, a los dos se nos hizo raro que siendo una familia de 5 personas solo yo estuviera contagiado. La propia doctora mandó hacer pruebas complementarias y esa misma tarde me llamaron para decirme que todo había sido un error. Era negativo y pude volver a trabajar sin problemas".

El próximo lunes comenzará la segunda ronda de estas pruebas. Esta previsto que en Aragón se hagan pruebas a más de 1.700 hogares con un total de 4.300 personas.

