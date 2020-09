El PP cree que el Gobierno está superado por la situación generada por la pandemia

El presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, ha urgido hoy al Gobierno de Lambán “capacidad, agilidad y eficacia” para gestionar la crisis originada por la Covid-19 y procurar que nadie se quede atrás ante la falta de gestión que lleva meses demostrando en muchas áreas de su gobierno.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección autonómico que se ha reunido para trazar las líneas de trabajo de su formación en estos próximos meses y que pasan por seguir aportando propuestas, ejercer el papel que tienen como oposición y demostrar que “somos la única alternativa real a los gobiernos de izquierda tanto en la Comunidad como en España”.

Y es que, “el Gobierno de Aragón se está viendo superado en muchas ocasiones y lamentablemente vemos que su ritmo y su capacidad de gestión no es la que necesitan los aragoneses en este momento”, ha insistido Beamonte a la vez que, como ha hecho en repetidas ocasiones, le ha urgido a gestionar las ayudas a los sectores afectados. “Hacen muchos anuncios, pero la realidad es que el dinero no llega y en una crisis como ésta, llegar tarde significa no llegar para demasiadas empresas y autónomos”, ha ejemplificado el presidente de los populares aragoneses, que también ha exigido unos nuevos presupuestos para Aragón “cuanto antes porque -ha advertido-, cuanto más tardemos en tenerlos, más oportunidades perderán los aragoneses”.

Esta falta de pulso político se traduce, además, en la indefinición del Gobierno de Aragón sobre algunos temas que son clave en estos momentos como la propuesta que va a defender en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, cómo quiere modificar los criterios del reparto del Fondo Covid, qué línea económica quiere para la industria aragonesa o cómo va a ayudar a los ayuntamientos con los que está siendo “rácano”.

Y todo ello en un momento donde la situación de Aragón es preocupante porque a los estragos causados por el virus, se suman muchos problemas que ya son crónicos tras cinco años de gestión socialista. “No están siendo eficaces en la pandemia y, además, se han olvidado de todos los problemas de empleo, vertebración, conectividad… que teníamos desde antes, problemas que nos han situado en una posición de mayor debilidad en esta crisis y en otros que se están acrecentando”, ha alertado Beamonte, que ha emplazado al Ejecutivo aragonés a trabajar en estas dos líneas porque “si no, cuando por fin consigamos atajar la pandemia, a los estragos de la misma tendremos que sumar problemas enquistados”.

