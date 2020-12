La crecida "ordinaria" del Ebro inunda cultivos en la ribera alta

Hoy pasa por Zaragoza la punta de la crecida del río Ebro después de estos días de lluvia y nieve que han provocado un aumento del caudal del río. A esta hora pasa por la capital con algo más de 3,5 metros de altura y unos 1.130 metros cúbicos por segundo.

En los pueblos de la ribera alta no ha habido problemas de inundaciones en los cascos urbanos, pero sí se han anegado -como viene siendo habitual- algunos cultivos de cereal de invierno, como cebada, trigo, brócoli y alfalfa. En Novillas, según ASAFRE (la asociación de afectados por las riadas del Ebro), hay 300 hectáreas inundadas y los agricultores no verán indemnización alguna. El presidente de ASAFRE, Alfonso Barreras, ha explicado que “aunque estén asegurados como no han nacido, Agroseguros no se va a hacer cargo de la indemnización”.

Veremos cuál es el balance que deja también en otras localidades de la ribera alta, como Pradilla o Boquiñeni, y en toda la ribera baja del Ebro. Desde ASAFRE calculan que esta crecida, que es ordinaria, inundará entre 4.000 y 5.000 hectáreas de campos. Recuerdan que llevan años reclamando la limpieza del río. Piden que el gobierno central se haga cargo de ello, así como del mantenimientos de motas y diques.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido que “son crecidas ordinarias que entran dentro de lo habitual en estas épocas” y no se esperan mayores complicaciones. La Unidad Verde ya ha cerrado el acceso a los Galachos de Juslibol y se estudia actuar en los tramos zaragozanos de Alcalá de Ebro a Remolinos y de Torres de Berrellén a Sobradiel.

La última avenida ordinaria del Ebro ocurrió en diciembre del año pasado que anegó 10.000 hectáreas en toda la ribera. Entonces, se evacuó a 85 ancianos de la residencia de Monzalbarba y alrededor de 40 personas fueron desalojadas de otras urbanizaciones. En Zaragoza tan sólo se inundaros algunos garajes.

