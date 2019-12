La crecida del Ebro provoca algunos desalojos y anega más de 2.000 hectáreas

El caudal del Ebro supera en la capital aragonesa los 4 metros de altura y los 1.480 metros cúbicos por segundo, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). La tendencia del río todavía es ascendente. La punta de la crecida ordinaria aún no ha pasado por la ciudad, se espera que lo haga a lo largo de la mañana y alcance los 1.900 metros cúbicos por segundo.

Según el Ayuntamiento de Zaragoza, hasta el momento no se han registrado afecciones relevantes y no se espera que se produzcan, ya que la crecida es de carácter ordinario. No obstante, una treintena de personas fueron evacuadas ayer por precaución de tres urbanizaciones --Doña Sancha, Torre Urzáiz y El Casetón--, al igual que 85 residentes del centro de mayores de Monzalbarba, dependiente del Gobierno de Aragón.

Estos desalojos se han hecho por precaución, ya que son zonas que suelen verse afectadas por este tipo de episodios. Los Bomberos de Zaragoza, en coordinación con el resto de medios locales y autonómicos, también están prestando especial atención a la evolución del río en Monzalbarba y Alfocea, en este último barrio para garantizar la entrada y salida de los vecinos en el caso de que la crecida afectara a la carretera de acceso. En cuanto a las hectáreas anegadas en el Ribera Alta, hay entre 2.000 y 3.000 hectáreas inundadas.

También se tuvo que cortar la antigua carretera de Gallur y la vía que une Pradilla y Boquiñeni. Hoy volverá a reunirse el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que mantiene el nivel 1 de emergencia. Y el Gobierno de Aragón ha convocado a los alcaldes de las localidades afectadas para analizar la situación.

El alcalde de la capital, Jorge Azcón, se reunió ayer junto a otros concejales del consistorio y representantes de Bomberos y Policía Local. Hizo un llamamiento a la “prudencia”. La ciudad mantiene activado el Plan Municipal de Protección Civil. Azcón ha insistido en que se trata de una riada “dentro de los límites ordinarios, aunque sea en la parte alta de lo ordinario” y ha pedido prudencia a todos los zaragozanos.

