COVID en las aulas de Aragón: ¿Cierre parcial o total?

Más de un centenar de aulas de Aragón están cerradas por Covid. Por lo general, las clases donde aparece un número de contagios superior al 20% se cierra. Pero otras no. Y es que la orden emitida por Educación deja en manos de la ‘autonomía de centro’ la posibilidad de que los alumnos que recientemente hayan pasado la enfermedad o si tienen la pauta completa de vacunación puedan seguir asistiendo a clase.

La guía de prevención establece que cuando hay un 20% de alumnos contagiados (que suele estar entorno a los 4 casos) los alumnos tienen que guardar cuarentena durante 7 días, salvo los que hayan pasado el Covid en los últimos 180 días o tengan la pauta de vacunación completa. Ellos pueden salir a la calle, entre otras cosas, pero deben limitar sus relaciones sociales. Lo que no especifica la norma es si pueden o no ir a clase. Y se está dando el caso de que algunos centros lo permiten y otros no.

La delegada de Educación en el sindicato CSIF, Mónica Cristobal, ha criticado que “no se están dando respuestas y se ha dictado que haya autonomía de centro. Hasta el 26 de enero no se publicó la guía de prevención y, además de llegar tardísimo, genera que cada centro pueda tomar sus decisiones. Lo que aboca a que los docentes, las familias y los niños no sepamos a qué atenernos. Y se están dando situaciones de alumnos que concatenan varias cuarentenas seguidas”.

La instrucción afecta por igual a centros públicos, privados o concertados pero, como decimos, no se está aplicando por igual en todos. Por parte de Educación no hay un seguimiento oficial y desde CSIF alertan que familias y centros “están desorientados”. “Solo conocemos los casos por las llamadas que recibimos”, ha asegurado Cristobal.

Los equipos directivos son los que trasladan las incidencias a los equipos Covid, que son los que mandan la instrucción y decretan el cierre el aula. Desde CSIF denuncia también que no hay suficientes equipos, apenas dos provincia.

‘CUARENTENA EDUCATIVA’

Desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón consideran que la norma es clara: hay que cerrar el aula para todos si un 20% de la clase está contagiada. Pero reconocen que no se está haciendo así en todos los centros.

Según nos han explicado, esta cuarentena además de ser sanitaria es ‘educativa’ para facilitar la organización del propio centro, y que no haya alumnos que puedan seguir las clases con normalidad y otros no. Pero ¿qué piensan los padres de todo esto? Desde FAPAR, los padres de la escuela pública, considera que la norma está clara: se tiene que cerrar. Pero que se debe intentar mantener la presencialidad en lo posible.

FAPAR ha solicitado que “en función de los recursos que tengan el centro, si el profesorado puede seguir activo, y puede hacer la atención online de los niños que se han quedado en casa por el cierre del aula y de los niños que no tiene sentido que estén en casa, que se haga”, es lo que ha dicho secretaria técnica de FAPAR, Nieves Burón.

“No vemos ningún problema en que se haga. Pero entendemos que las circunstancias pueden ser muy variadas y son los propios centros los que lo deben determinar bajo un amparo general: que es el cierre”, ha añadido. Asimismo, desde FAPAR han pedido a Educación que se haga una evaluación de la repercusión académica y también anímica de toda esta situación en los menores.

