COVID 2020-2021: así ha cambiado la pandemia en Aragón

Hace un año Aragón alcanzaba sus peores cifras de contagios de coronavirus. La pandemia batió récord el pasado 24 de octubre de 2020 cuando se contabilizaron 1.345 positivos. Fue el efecto inmediato de las "no fiestas" del Pilar. Las reuniones que hubo por entonces, ya fuese en domicilios particulares o en pisos turísticos que se alquilaban para realizar fiestas ilegales, fueron teniendo su reflejo en las cifras de contagios desde el 22 de octubre.

Prueba de ello es que el 14 de octubre, dos días después del Pilar de 2020, los contagios se mantenían estables con 266 positivos. Durante esos días, los positivos oscilaron entre los 400 y los 600. Díez días después, periodo marcado por los epidemiólogos como momento en el que comienzan a notarse los contagios tras conductas de riesgo, los positivos se multiplicaron. Así, el 22 de octubre de 2020 se sobrepasó la barrera de los mil casos diarios. Un día después se llegó a los 1.203 y el 24 de octubre se batió el récord llegando a los 1.345.

Hasta el 2 de noviembre los contagios no comenzaron a descender aunque, a pesar de ello, siguió habiendo picos concretos de más de mil casos diarios. Todo ello llevó al Gobierno de Aragón a tener que tomar medidas al respecto. Así, la comunidad aragonesa quedó confinada desde el 26 de octubre. Por entonces, había también toque de queda y Aragón pasó al nivel 3 de alerta con cierre de la hostelería a las 22:00 horas, prohibición de consumir en el interior y 50% de aforo en terrazas. El ocio nocturno estaba cerrado, las reuniones se limitaron a 6 personas y los comercios, museos o cines estaban a un aforo del 25%.

La situación es ahora totalmente diferente. Justo un año después, el 24 de octubre de 2021, los contagios han caído en Aragón hasta los 39 casos. Los positivos han descendido un 97´11% en un año. La tasa de positividad también es muy diferente. Hace justo un año daban positivo el 20% de las PCR realizadas y el 27% de los test de antígenos, mientras que ahora la positividad se queda en una media del 7´58%.

ARAGÓN REGRESA A LA NORMALIDAD

La vacunación es sin duda una de las claves de esta mejoría, unida también a la responsabilidad de la mayor parte de la población y al mantenimiento de algunas medidas esenciales para seguir minimizando los riesgos.

La buena senda de la pandemia en nuestra comunidad ha permitido regresar, desde el pasado fin de semana, practicamente a la normalidad. Hay que seguir manteniendo la mascarilla en interiores y siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad. Tampoco se permite fumar en terrazas si esa distancia no puede asegurarse. A excepción de estas medidas, Aragón ya no tiene restricciones ni de horarios ni de aforos en los comercios, negocios de hostelería y ocio nocturno.

Las cifras de contagios a día de hoy todavía no reflejan si la flexibilización de las restricciones puede tener algún efecto en un nuevo incremento de los casos. De momento, los positivos se mantienen estables y el próximo paso en la lucha frente al coronavirus es el inmediato comienzo de la inoculación de la tercera dosis de la vacuna a todos los mayores de 70 años.

Síguenos en Twitter y Facebook