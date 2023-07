Correos no cumple con las contrataciones prometidas para hacer frente al 23J

Las oficinas de Correos están desbordadas también aquí en Aragón ante el aluvión de peticiones de voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio. Una fecha en la que muchos aragoneses van a estar de vacaciones asi que han pedido el voto por correo pero la papeleta todavía no les ha llegado.

Los trabajadores de Correos afirman estar saturados. Y es que a las miles de peticiones de voto por correo se suman los turnos de vacaciones de los trabajadores que ya estaban solicitados desde el pasado mes de abril. Una carga extra de trabajo que Correos afirmó que iba a compensar con la contratacion de 12.000 empleados. La promesa, afirman los sindicatos, no se ha cumplido.

"La empresa se comprometió con CSIF a contratar a 12.000 empleados a nivel nacional. A día de hoy no ha sido así. La plantilla estaba mermada antes de que los compañeros disfrutaseen de sus vacaciones y ahora, aún más. Correos está contratando gente sin experiencia y los trabajadores veteranos no tienen tiempo ahora de enseñarles", afirma en COPE la responsable autonómica de CSIF en Correos, Beatriz Pardo.

Además, ahora ante la ola de calor no se realiza reparto de correo de 13:00 a 17:00 horas. Un añadido más para la tardanza en la recepción de las papeletas. A pesar de ello se confía en que todo llegue a tiempo. "Va a llegar por los grandes profesionales que tenemos pero no por la empresa. Los profesionales se están dejando la piel. La empresa no ha puesto medios y ha hecho una contratación residual. El ciudadanos puede estar tranquilo con la profesionalidad de los trabajadores de Correos, esperamos llegar a todo porque estos últimos días están siendo muy duros", afirma Pardo.

Te recordamos que puedes solicitar el cambio de dirección en tu voto por correo para que se envie a tu lugar de vacaciones.

