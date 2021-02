Coronavirus, una experiencia de dolor y de vida

Cada 11 de febrero se conmemora la Jornada Mundial del Enfermo. Este día se instauró por el papa Juan Pablo II en 1992. Ahora, en este 2021, si hay una enfermedad que en los últimos meses lo ha centrado todo es el coronavirus y si algo caracteriza a esta enfermedad es que cada paciente la vive en unas circunstancias muy diferentes.

En algunos casos deriva en el fallecimiento del paciente, con una tasa de letalidad del 3% en Aragón. En otros casos, la enfermedad se desarrolla de forma muy grave, con semanas de ingreso en UCI y secuelas que todavía no se sabe hasta dónde alcanzarán.

DAVID, 38 DÍAS EN LA UCI

David fue uno de los primeros pacientes que ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos el pasado mes de marzo. A pesar de tener solo 50 años, la enfermedad en su caso se desarrolló de forma rápida y grave. "Estuve una semana con fiebre y me iba apagando poco a poco. Mi mujer llamó al 061 y me llevaron al hospital, al día siguiente ya estaba en la UCI y allí permanecí muy grave durante 38 días", nos cuenta David en COPE.

"Cuando negativicé volví a casa, pero volví distinto"

El coronavirus derivó en David en problemas neumológicos y dificultades de movilidad que, aunque han ido mejorando, perduran a día de hoy. Afirma que no puede hacer la misma vida que llevaba antes, pero confía en su rehabilitación de cara al futuro: "El virus me dejó sin fuerzas, sin músculo y sin poder andar. Cuando negativicé volví a casa, pero volví distinto. Tuve un proceso de recuperación muy duro con una fatiga muy difícil de controlar hasta para levantarme del sofá. Tuve que usar un taca - taca para volver a caminar".

CARMELA, AIRE DEL PIRINEO PARA RECOBRAR FUERZAS

Carmela es otra de las pacientes que peor lo ha pasado tras contagiarse de coronavirus. Tras pasar por la UCI, salió del hospital el 10 de junio pero su recuperación sigue a día de hoy. En su caso, la pandemia no solo deja secuelas físicas sino también emocionales en su proceso de rehabilitación.

"Salí del hospital en condiciones deplorables, en silla de ruedas y con el brazo izquierdo pegado al cuerpo. Me rehabilitaron el brazo, cogí el andador y fue evolucionando, pero la mano izquierda me quedó afectada, no podía ni cerrar la mano", nos cuenta Carmela.

Carmela respira aire fresco en Canfranc en su etapa de rehabilitación

Carmela tiene ya cerradas más de 10 citas médicas para las próximas semanas. Entre otras patologías, sufre una necrosis en el pie que los médicos no saben todavía con seguridad si es consecuencia directa del coronavirus. De momento, le han recomendado respirar aire fresco y ha podido marcharse por fin a su lugar de residencia habitual, Canfranc. Allí, asegura, continúan las secuelas físicas pero mentalmente se sienta otra.

"Estoy con un problema de necrosis en un hueso del pie posiblemente a causa de la COVID. Tengo pendiente cita con el traumatólogo. Tengo unas isquemias cerebrales fruto del estrés de la UCI, por lo que tengo que seguir viendo a la neuróloga", afirma Carmela.

NURIA, SÍNTOMAS LEVES PERO VARIADOS

David y Carmela son ejemplo de los casos más graves, pero hay otros mucho más leves. Por ejemplo, Nuria se contagió junto a su unidad familiar compuesta por tres personas. Dio positivo pero sus síntomas, aunque variados, fueron leves.

"Con peores catarros he estado trabajando"

"Empecé con tos y una de mis hijas me recomendó que fuera al médico. Sorprendida, dí positivo. Fueron síntomas leves, pero los tuve todos: diarrea, falta de olfato y de gusto, mareos... fue un catarro de los mejores que he tenido. Con peores catarros he estado trabajando"

PEDRO, TOTALMENTE ASINTOMÁTICO

En otros casos, como el de Pedro, la enfermedad pasa totalmente desapercibida. Se puede dar el supuesto, incluso, de que el paciente ni se entere de que está infectado con el peligro que eso conlleva para producir nuevos contagios en su entorno.

"A raíz de la tos de mi mujer, me hicieron una PCR y dí positivo. Fuí asintomático totalmente. El médico me dijo que si no hubiera sido por la prueba, ni me hubiera enterado. No me ha quedado ninguan secuela, afortunadamente", nos cuenta Pedro.

LA MEDICINA ESTÁ TODAVÍA EN PAÑALES

La gran variedad de sintomas de esta enfermedad y la forma tan diferente en la que afecta a unos y otros pacientes, hacen que haya un importante desconocimiento en el ámbito médico. Por ello, los pacientes aseguran sentirse un poco como “conejillos de indias”, eso sí, agradecen la absoluta dedicación del personal sanitario.

"Están dando palos de ciego"

"Están dando palos de ciego. Yo digo que fuí el conejillo de indias cuando estaba ingresada porque iban probando una cosa y otra cosa, para ver con qué iban acertando. Ahora, soy el conejillo de india en el post covid porque hay una serie de secuelas que no saben cuánto durarán", afirma Carmela. David por su parte admite que en un primer momento, los profesionales sanitarios "no conocían nada, incluso en revisión me han pedido permiso para grabarme, están en pañales".

El coronavirus ha supuesto en muchos casos una experiencia de dolor y enfermedad, pero como nos decía David, es también una experiencia de vida: "Ojalá no fuese necesario que nos pasaran cosas terribles para valorar la vida, pero a veces las cosas pasan para algo. A mi me ha servido para vivir la vida en el presente, disfrutando y dando las gracias por ello".

En Aragón desde el mes de marzo se han contagiado más de 104.000 aragoneses, registrándose además 3.158 muertes desde que comenzó la pandemia. David y Carmela forman parte de la Asociación de Afectados por Coronavirus en Aragón, AVACA. Si quieres contactar con esta asociación puedes hacerlo en el email: avacacovid19@gmail.com

