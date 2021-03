Caídas, mujeres semiinconscientes y ordenadores robados: así es una noche con la Policía Nacional en Zaragoza

Quien más quien menos, alguna vez, se ha hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo es el trabajo que realiza la Policía Nacional? Hemos visto mucho en series y películas, pero ya sabemos que la mayoría de las veces la realidad, supera a la ficción. Así que, desde COPE Zaragoza, hemos sido policías por una noche. Lo que a continuación se cuenta es una noche de patrulla en las calles de Zaragoza.

Nuestra experiencia comienza la tarde noche de un viernes cualquiera, a las puertas del fin de semana. Ya advertimos, y aclaramos, que lo que aquí se va a contar no está falseado de ninguna manera. Sí que respeta, eso sí, la privacidad de las personas cuyas voces puedan sonar, por una cuestión legal, y las de aquellos profesionales que prefieren seguir en el anonimato.

Todo comienza en la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Allí nos recibe uno de los portavoces del cuerpo, Cristian, al que vamos a acompañar durante su turno de trabajo. Lo primero que hacemos es conocer la Sala, el lugar a donde se dirige el ciudadano en el caso de que marque el 091. Es algo así como el cerebro y la herramienta que coordina a los agentes que están en la calle. David, responsable del turno de tarde, nos explica el objetivo principal: responder a los requerimientos de los ciudadanos.

DE PATRULLA

Ya conocemos cual es el elemento que hace que la protección de las calles sea más efectivo. Nuestro siguiente paso es salir a la calle con el coche patrulla, que en el argot es más conocido como el Z. Lo hacemos, en esta ocasión, con un vehículo sin distintivos policiales. Mientras iniciamos el recorrido conocemos cómo es la sectorización de las patrullas. En Zaragoza hay cinco zonas: Arrabal, Centro, Delicias, San José y el Actur. Por sector suelen sacarse 2 o 3 coches.

Y todo esto, mientras suena la radio de fondo. Elemento imprescindible. Es gracias al mismo por el que nos enteramos el primer aviso de la noche. La primera intervención de la noche es en el barrio de Las Fuentes. Al parecer una mujer se ha caído por las escaleras de su rellano y está semiinconsciente en la primera planta. Ha sido un vecino el que ha dado el aviso. Cuando llegamos allí, otra patrulla ya está tomando declaración a los vecinos.

Vídeo

Y es que en esta intervención, ronda una duda alrededor de la situación: si ha sido un accidente o hay un posible caso de violencia de género. Una ambulancia llega al lugar de los hechos y será la futura investigación la que determine qué es lo que realmente ha ocurrido, una vez que esta mujer sea examinada en el hospital.

HORA DEL BRIEFING

El tiempo avanza y nuestro cicerone, Cristian, nos propone volver de nuevo a Jefatura. A las 22.00 horas hay cambio de turno y nuestra intención es estar en el briefing, la reunión previa a que salgan todas las patrullas, para ver cuáles son las pautas para esa noche de viernes a sábado. Sin embargo, por la zona de Universidad, encontramos un contratiempo. Tres jóvenes acaban de chutar lo que parece un balón a la calzada y nos hacen frenar en seco. Paramos el coche en seco y bajamos del vehículo.

Todo se queda en una advertencia y los tres chicos se marchan del lugar con la promesa de comportarse como adultos. Después de este pequeño contratiempo, regresamos, esta vez sí, a Jefatura. Allí conocemos al Inspector Casado que nos explica cómo son los cambios de turnos de las patrullas, porque en ese momento tiene que salir de la tarde y entrar la de la noche. Un detalle importante: la ciudad nunca queda huérfana de protección. Terminado el briefing volvemos a subir al coche patrulla y casi al instante un nuevo aviso

De nuevo en la Universidad. Se trata del robo de un portátil y la sospecha de que han sido tres personas las responsables. Varios equipos se ponen en camino y peinan la zona. Pero, por el momento, no se da con los sospechosos. Tras un rato, decidimos volver a la Sala, donde por cierto también ha entrado ya el turno de noche. Nada más llegar, nos informan con buenas noticias. Los sospechosos ya han sido localizados.

Vídeo COPE.ES

Tras el paso por la Sala, una vez más, volvemos al Z, al coche patrulla. Ahora la vigilancia está más centrada ya en la hora de la noche que es. Pasan las 23.00 horas y ya nadie puede estar en la calle. Cristian, quien nos está haciendo de guía, nos habla de una característica muy importante de una agente: adelantarse a una situación antes, incluso, de que la Sala pueda transmitir por radio un aviso.

UN NUEVO AVISO

Esta vez, dentro ya del Toque de Queda, un hijo parece haber agredido a su padre en el entorno de La Jota. Se trata de un nuevo aviso y varias patrullas peinan la zona mientras el progenitor explica lo que ha sucedido a dos agentes. La labor se centrará ahora en la localización de esta persona. Al no vivir en la vivienda del padre no se trataría de un caso de violencia familiar. El trabajo ahora se centrará en su localización hasta que, finalmente, llegue a buen puerto.

Una noche más dentro de la labor que realiza la Policía Nacional para que Zaragoza sea un poco más segura. Porque con la época de pandemia y toque de queda, no solo proliferan las Fiestas Ilegales, especialmente el fin de semana. También hay muchos amigos de lo ajeno que se están aficionando al robo con fuerza en diferentes comercios de la ciudad. Lo que no saben es que las calles, además de vacías por las noches, tienen una salvaguarda que intentará impedirles a toda costa llevarse lo que no es suyo.

Síguenos en Twitter y Facebook