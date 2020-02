El convenio de transición justa no se firmará hasta octubre, cuando se apruebe la Ley de Cambio Climático

El convenio de transición justa no se firmará de forma inmediata. El consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha explicado hoy en el Pleno de las Cortes que estos convenios “serán la figura jurídica que se crea en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética; cuando tengamos la ley, se activará el convenio, cuyos fondos se están negociando en Europa”. La norma está, en estos momentos, en fase de borrador en el Congreso de los Diputados.

Aliaga comparecía a petición de Ciudadanos. La formación naranja ha sido muy crítica con los plazos. La diputada Jara Bernués denuncia que “el borrador no estará listo hasta octubre y la central cierra en junio”. Lamenta, además, que “el hueco energético del carbón no se cubrirá solo con energías renovables, hacen falta también ciclos combinados, que dependen de un recurso fósil que hay que importar y no garantiza un menor precio”. E insiste en que “la transición energética no puede ser justa si se apuesta por cerrar sin alternativas varias viables establecidas”.

Aliaga ha anunciado que hay 4 proyectos biotecnológicos universitarios en marcha “que aún no se pueden anunciar porque requieren sigilo”. Y asegura, además, que se está cumpliendo “punto por punto” el dictamen aprobado por unanimidad en las Cortes la pasada legislatura. Y ponía como ejemplo la licitación del tramo El Burgo-Fuentes de Ebro de la N-232.

Sobre el desmantelamiento, que ha calificado de “complejo” ya que “su impacto ambiental debe ser cero”, ha avanzado que se primará el empleo del personal de las subcontratas. “Este humilde consejero está negociando con Endesa para que el pliego nacional de desmantelamiento de centrales incluya que debe emplearse como mínimo al 30% de los trabajadores de las subcontratas; y si se llega al 80%, se pagará más por el desmantelamiento.

El consejero ha calificado de “temeridad” la propuesta que ayer lanzó en el Congreso el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, de mantener la chimenea de la Central Térmica de Andorra. “Ocurrencias con los temas en instalaciones complejas donde hay amianto, cuidado”, advierte. Y se pregunta “quién se encargará del mantenimiento o de organizar visitas en unas instalaciones que requieran esas medidas de seguridad”. “Que no les vendan motos”, ha sentenciado.

