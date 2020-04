El confinamiento reduce las peticiones de ayuda por violencia de género

El confinamiento ha reducido, notablemente, la petición de ayudas por parte de las mujeres que son víctimas de la violencia machista. Se han reducido un 36% las llamadas y un 25% las atenciones que realiza de forma habitual la Casa de la Mujer. La media habitual son 35 llamadas semanales, pero en estas dos semanas de confinamiento se han recibido solo 15 llamadas.

Además, de forma presencial la Casa de la Mujer de Zaragoza asistía a 20 víctimas de violencia machista a la semana. En los últimos 15 días, no se ha asistido a ninguna de forma presencial ya que no ha habido ninguna petición. Ante este descenso, la Casa de la Mujer está haciendo un seguimiento telefónico a 300 mujeres en total para preguntar cómo están e intentar averiguar si el confinamiento puede estar suponiendo un aumento de las agresiones machistas. Mientras, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la campaña "No estás sola" para recordar a todas esas mujeres que viven situaciones de violencia y maltrato en sus hogares, que pueden seguir pidiendo ayuda ya sea de forma telefónica o de manera presencial.

Campaña de apoyo a las víctimas de violencia de género durante el confinamiento / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Hay mujeres y niños que este confinamiento obligatorio les hace doblemente vulnerables. Son víctimas de violencia de género que están en casa, durante un largo espacio de tiempo, aisladas con su agresor. Nos preocupa lo que puede estar sucediendo en muchas viviendas de puertas para adentro", asegura Marí Antoñanzas, concejala de igualdad de Zaragoza. La campaña hace hincapié en que, en estos momentos, el papel de los vecinos es más importante si cabe para detectar maltratos. La campaña se va difundir en redes y medios de comunicación.

