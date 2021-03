Concha Lomba: "También somos capaces y estamos liderando proyectos y grupos de investigación"

Son muchas las reivindicaciones y voces que hemos estado recopilando en COPE Zaragoza. Es 8-M, es el día Internacional de la Mujer, y este lunes hemos querido hablar de la mesa redonda que ha hablado sobre la capacidad de liderazgo que tienen en nuestra sociedad. De la mano de Concha Lomba hemos recogido un testimonio que deja huella.

"Es un día reivindicativo pero a la vez feliz, porque están cambiando las cosas respecto a épocas anteriores. Las investigadoras están haciendo un gran trabajo y queremos enseñar esa variedad de personas. También somos capaces y estamos liderando proyectos y grupos de investigación", ha declarado.

Asume que "ha sido más difícil para nosotras llegar a este punto" y ha añadido que "yo nunca he sido discriminada, pero los datos son muy tozudos y muy insistentes y conozco muchos casos". Hay una "brecha mayor, que no es la salarial, que es cuando accedemos al cuerpo de catedráticas, porque somos muy pocas".

CULTURA

"Hay una cultura que influye y pesa mucho", ha añadido también. Sí que reconoce que en la Universidad de Zaragoza están muy presentes pero, por ejemplo, Lomba detecta problemas "cuando las mujeres pueden tener un hijo y ese tiempo no lo pueden dedicar a la investigación de la misma manera", o al menos "no como puede hacerlo un hombre". La "herencia" es otro aspecto muy importante.

Una cuestión que va más allá del aspecto salarial porque "se quiera o no se quiera hay personas que piensan que estas diferencias se las inventan personas muy extremistas y eso no es cierto". Además, recuerda que "esa diferencia existe en empresarias, en altas directivas... Ya sean públicas o privadas" escenarios en los que "sí que afecta, en estos casos, también al salario".

Recalca Lomba, además: "Es un problema de toda la sociedad, no solo de hombres y mujeres. Ocurre lo mismo en todas partes, pero en el mundo occidental si no se trabaja en conjunto, hombres y mujeres, la situación no va a cambiar. Siempre tendemos a una cierta comodidad y hay hechos concretos, como que a principios de siglo a las mujeres se les consideraba inferiores solo por este hecho".

Una reivindicación que quiere ser altavoz en este 8 de marzo y que quiere poner en el mismo escalafón profesional tanto a hombres como mujeres en un escenario en el que ambos tengan igualdad de oportunidades.

