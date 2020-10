¿Cómo viven los zaragozanos su primer día de confinamiento perimetral?

Primer día de confinamiento en las tres capitales de provincia aragonesas. Desde este jueves no se puede salir de Zaragoza, Huesca o Teruel sin causa justificada, es decir, para ir a trabajar, al médico, a un centro educativo o para cuidar a personas dependientes. Pero, ¿cómo lo están viviendo los aragoneses?

La mayoría se resignan ante esta medida y aseguran que la cumpliran ya que limitar la movilidad es una de las pocas formas de frenar la alta expansión del virus en Aragón. "Estoy de acuerdo porque no hay más opciones. O nos confinan o no vamos a solucionar esto. El confinamiento me parece una buena opción para ver si llegamos mejor a Navidad", afirma Carmen, una jubilada zaragozana.

"Es algo necesario y que hay que acatar como se pueda. Cuando no se es resopnsable, hay que tomar este tipo de medidas", nos cuenta Raimundo, músico jubilado.

NEGOCIOS CERRADOS

En cambio, los aragoneses no están tan de acuerdo con que los bares deban cerrar el interior de sus locales a partir del lunes y solo puedan trabajar en terraza, al 50% de su aforo y hasta las 10 de la noche. "No está bien que los bares deban cerrar a las diez de la noche, les perjudican demasiado", nos cuenta María Luisa. "Esto va a ser la ruina total. A los hosteleros deben dejarles trabajar porque sino esto va a ser la ruina", asegura María Dolores, vecina del centro de Zaragoza.

Precisamente esa es la realidad de muchos negocios de Zaragoza que cerrarán a partir del lunes. Es lo que le sucede a Enrique propietario de un bar en la Avenida Goya de Zaragoza: "La hostelería no está contaminada, pero es donde más normas nos ponen. Nos están hundiendo en la miseria. Si no podemos tener clientes dentro y tampoco tenemos terraza, tenemos que cerrar. No entiendo que debamos cerrar si aquí la gente guarda las distancias. En el autobús o el tranvia la gente está apiñada y ahí no pasa nada".

Otro sector afectado son las academias que podrán llegar como mucho al 30% de su aforo. Iñigo, propietario de una academia de inglés, reconoce el daño que hacen este tipo de medidas que por otra parte, admite, son necesarias. "Tenemos que poner medidas, aunque a nosotros nos afecta mucho. Por un lado, hay restricciones que tenemos que cumplir y por otro, esas medidas generan desconfianza entre la gente a la hora de venir a las academias", asegura Iñigo.

CONTAGIOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Por eso lo mejor es apelar a la responsabilidad individual. La mayoría de los contagios se están dando en el ámbito familiar. Es lo que le ha pasado a la familia de Eduardo. Hoy espera cita con su médico para que a él y a su mujer les realicen pruebas PCR después de un contagio entre sus familiares con los que compartieron una comida el Día del Pilar. Eso sí, Eduardo considera que el rastreo ha tardado demasiado en llegar.

"Estoy esperando cita con el médico porque uno de mis cuñados, con el que estuve para el Pilar, ha dado positivo. El rastreo para hacer las PCRs nos ha llamado ahora, diez días después del Pilar. Está todo colapsado", nos cuenta Eduardo en COPE.

