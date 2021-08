¿Cómo ven el Toque de Queda en Calatayud, Tarazona y Caspe?

Ahora mismo Aragón tiene a cuatro municipios bajo el Toque de Queda: Huesca capital, Jaca, Barbastro y Monzón. Pero, dependiendo de la evolución y las cifras que están registrando otras zonas, el departamento de Sanidad de la DGA no descarta aplica esta restricción a otras tres localidades de la Comunidad Autónoma: Caspe, Tarazona y Calatayud. Pero, ¿Qué opinan en cada una de ellas?

En las últimas 24 horas, y si nos fijamos por la incidencia por municipios (no por zonas de salud) Caspe ha registrado 6 casos, Calatayud 14 y Tarazona 6. Nos hemos ido hasta cada uno de esos puntos para pulsar cómo valoran estas posibilidades en cada uno de estas tres localidades de la provincia de Zaragoza.

RESIGNACIÓN EN CASPE

En COPE Aragón hemos iniciado ese recorrido en cada uno de los ayuntamientos. En nuestra primera parada, Caspe, su alcaldesa mostraba su resignación ante esta situación: "La decisión que tomen siempre será con criterios que no voy a discutir y que no voy a poner en duda. Acataremos dicha medida... No se puede hacer otra cosa. Lo principal es la salud, que nos cuidemos. Si nos toca tener un Toque de Queda pues asumiremos lo que haga falta".

UN BATACAZO PARA TARAZONA

Si uno pulsa el ambiente en Tarazona, esa resignación pasaría a tristeza. Hemos hablado con Eva Calvo, la concejal de Sanidad del ayuntamiento turiasonense ha explicado todo todos los matices que desencadenarían esa decisión.

"En estos momentos sería triste. Llevamos mucho tiempo aguantando y teniendo muchas restricciones que han hecho que nuestros comercios y nuestra hostelería esté ahora afectada de una manera bastante importante. Ahora en el verano que es cuando, por decirlo de alguna manera, empiezan a florecer, pues sería un batacazo volver a retroceder tantísimo", ha expresado.

Reconoce, eso sí, que "sanitariamente es importante la salud de los ciudadanos y lo que tenga que ser, pues que sea...". De la misma manera, es realista al hablar de la situación que vive, ahora mismo, Tarazona: "En los últimos siete días tenemos una media de 7 casos por día. Eso hace una incidencia acumulada bastante alta, de 445 casos por cada 100.000 habitantes. Llevamos así desde principio de mes y llevamos bastantes casos positivos". Y concluye diciendo que "cerramos julio con 171 positivos y en agosto se prevé que la cosa no mejore".

UN PASO HACIA ATRÁS EN CALATAYUD

Y más críticos se han mostrado desde el Ayuntamiento de Calatayud. Su alcalde, José Manuel Aranda, ha sido claro al mandar un mensaje tanto a Moncloa como a la DGA, achacándoles una mala gestión y seguir cometiendo los mismos errores que hace unos meses.

"Los ayuntamientos no somos responsables de una situación que ha sido un auténtico desaguisado tanto por parte del Gobierno Nacional como del Gobierno Regional. Hace escasamente tres semana estábamos relajando totalmente las medidas en cuanto a no ser obligatoria la mascarilla en un entorno externo, ahora mismo todo eso ha determinado una relajación de las medidas...", ha expresado.

Y ha sido muy claro al recordar: "El coronavirus no está vencido. Estamos con una vacuna, pero estamos viendo cada vez más contagios en gente vacunada. Llevamos cinco veces tropezando en la misma piedra y eso creo que debe hacer pensar a las autoridades sanitarias, que no han hecho las cosas de la mejor manera...".

