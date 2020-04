Cómo reclamar las cuotas por las retransmisiones deportivas

Uno de los muchos efectos de la aplicación de las medidas tomadas tras la declaración del estado de alarma es la suspensión de la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio. Estas circunstancias están provocando que algunos servicios, ya abonados por los consumidores, no se estén recibiendo. En ejemplo claro de servicios no prestados son las cuotas por el servicio de retransmisión de eventos deportivos en directo, que muchos consumidores tienen contratado, normalmente con sus operadores de telefonía fija

La Unión de Consumidores de Aragón, la UCA, tiene publicada en su página web desde el 22 de abril unos modelos de queja para reclamar las cuotas abonadas por el servicio de retransmisión de eventos deportivos en directo, que muchos consumidores tienen contratado con sus operadores de telefonía fija. Y es que en menos de una semana se han producido más de 2.500 visitas a la web y cientos de descargas de los modelos de queja. En España, algunas de las empresas que prestan estos servicios son DANZ, JAZZ TELECOM, MITELE, ORANGE y MOVISTAR.

El artículo 36 del Real Decreto-Ley 11/2020, intenta aclarar que ocurre con los contratos suscritos por consumidores, cuya ejecución se ha vuelto imposible con motivo de las medidas adoptadas tras el estado de alarma, regulando, entre otros los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo. Así, para las cantidades ya abonadas, la empresa debe ofrecer opciones de recuperación del servicio no prestado, y en el caso de que el consumidor no las acepte, deberá reintegrar el importe proporcional del servicio no prestado. En cuanto a las futuras cuotas, las empresas se han de abstener de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad.

Desde la UCA interpretan que los servicios de retransmisión de eventos deportivos en directo contratados por muchos consumidores, no se están prestando debido a las medidas tomadas tras el estado de alarma y, por tanto, le es de aplicación lo previsto en la normativa aprobada. Además desde el Ministerio de Consumo recientemente han indicado que trabajan para "que las empresas sean proactivas en respetar la normativa [...] Que las familias no tengan que estar pendientes de si les están cobrando lo que tienen que cobrar o no”.

Por ello, la UCA solicita a las empresas que no sea necesaria la solicitud por parte del cliente y que ofrezcan opciones de recuperación de los servicios no prestados y se abstengan de facturar nuevas cuotas que incluyan servicios no prestados. Además la Unión de Consumidores de Aragón animan a los consumidores a reclamar, en el caso de que les facturen por servicios no prestados.

