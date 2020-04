Cómo protegerse de los ciberdelincuenes en tiempos de confinamiento por el coronavirus

Los especialistas en ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han intensificado la vigilancia y monitorización de los movimientos presumiblemente ilícitos por la red y las redes sociales y han ofrecido una serie de consejos para evitar ser víctimas de estafas online, especialmente durante el confinamiento decretado por el estado de alarma.

Los expertos recomiendan cambiar la contraseña que viene por defecto del router Wi-Fi, instalar un antivirus en todos los dispositivos conectados a internet, asegurar los dispositivos con contraseñas de calidad y cambiarlas con frecuencia, realizar copias de seguridad de datos en discos duros externos y actualizar regularmente el software y revisar la configuración de privacidad de las cuentas en redes sociales.

A la hora de realizar compras por internet, se aconseja adquirir los productos a vendedores y páginas de confianza, revisar las puntuaciones de otros usuarios, usar el sentido común y desconfiar de las ofertas demasiado buenas, así como no facilitar datos personales --foto del DNI o del número de cuenta corriente--, usar tarjetas de crédito específicas para la compra online y métodos de pago seguros y revisar la cuenta bancaria frecuentemente para detectar movimientos sospechosos.

Además no se debe responder a mensajes o llamadas sospechosas, abrir enlaces y archivos adjuntos no solicitados, compartir información financiera personal, así como tampoco se recomienda comprar cosas online que parezcan estar agotadas en cualquier otro lugar. Tampoco se aconseja enviar dinero por adelantado a alguien que no se conoce, ni hacer donaciones benéficas sin verificar su autenticidad o compartir noticias que no vengan de fuentes oficiales.

Por último, se pueden consultar muchos más consejos y recomendaciones sobre éste y otros temas en los perfiles sociales de la Policía Nacional en Instagram, Facebook, Youtube, Twitter o en la página web 'www.policia.es'.

Síguenos también en Twitter y Facebook.