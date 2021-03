¿Cómo prevenir una posible estafa digital?

Quizá te haya pasado últimamente. Recibes un SMS en tu teléfono móvil con el siguiente mensaje: "No podemos entregar el paquete". Y debajo, un enlace, un link, que actúa como cebo para que pinches. Puede que no estés esperando ningún paquete. O puede que sí. ¿Será el mío? ¿Será la empresa de mensajería? Pues no. Es un mensaje falso. Un engaño. Bajo ningún concepto debes pinchar en esa dirección que te ponen.

Algunos llegan a ser muy reales. ¿Cómo tener cuidado y tener precaución, entonces, para no caer en la trampa? Pues nos lo ha explicado en COPE Zaragoza Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional de Zaragoza. "Lo primero de todo hay dos tipos de personas. Las que pueden estar esperando ese paquete, y les puede llevar a engaño, y las que directamente no tienen por qué recibir ese mensaje".

Para las segundas, nos ha explicado, "directamente borrarlo automáticamente". Y los del primer caso "pues hacer nuestras pequeñas pesquisas". Por ejemplo, si no es la empresa que nos lo tiene que mandar. "Si lo fuera o pudiera serlo, vamos a estar alerta y a hacer las comprobaciones a través de la empresa", detalla.

Otro asunto importante. Nunca, bajo ningún concepto, pinchar en el enlace: "Con el mero hecho de abrir ese mensaje y de entrar al link les estamos proporcionando nuestro teléfono a esa persona. Tendrán acceso a cualquier aplicación de nuestro teléfono, a cualquier clave o a cualquier contraseña. Se hacen con nuestro teléfono, por así decirlo".

¿Y CÓMO ACTÚA LA POLICÍA?

En esta línea nos surgía la siguiente pregunta: ¿Es difícil para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuar contra estas prácticas? Aventín también nos respondía a esta cuestión: "Es complicado. Lo primero que hacemos es centralizar ese tipo de denuncias y lo siguiente que se hace es enviarlas a la Brigada de Policía Judicial, donde se investigan estas prácticas".

Añade que "los expertos empezarán a seguir esos vínculos hasta dar con el origen real" de esa red de estafadores. Así que es muy importante denunciar en el mismo momento en que hemos sido víctimas de la estafa. "No trabajan para hacerse con nuestro teléfono", agrega el portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza, "lo que quieren es hacerse con nuestro dinero y con nuestras cuentas".

Se puede dar el caso de que "nosotros no hayamos picado, pero vamos a comunicarlo porque nuestro vecino puede que sí". Mediante este mecanismo la Policía podrá tomar las medidas necesarias e investigar este tipo de tramas y redes.

Síguenos en Twitter y Facebook