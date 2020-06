¿Cómo han vivido los abuelos aragoneses la pandemia del COVID?

¿Qué haríamos sin nuestros abuelos? Son los pilares fundamentales de muchas familias pero en los últimos meses han sido los más afectados por la pandemia del coronavirus. Siempre son ellos quienes nos han cuidado, pero ahora nos toca a nosotros cuidar de ellos. Es uno de los cambios que el coronavirus nos ha traído en los últimos meses.

El COVID 19 les ha hecho daño, pero muchos de ellos siguen fuertes, sin miedo y plantando cara a la pandemia, como siempre han hecho frente a las dificultades que su generación ha vivido más que ninguna otra. José tiene 96 años y Marcelino, 88. Los dos se muestran valientes, pero concienciados, ante el virus: "Nos dijeron que esto es peor para los ancianos, pero me he quedado muy tranquilo. Miedo ni hablar", afirman.

Una valentía que también comparte Pepita de 84 años. "No me creía que iba a aguantar tan bien. Estaba tan entretenida que no me he preocupado ni he querido ver las noticias. No es que haya corrido el tiempo, es que ha volado", nos cuenta en COPE. Pepita habitualmente pasea y hace natación. Ante la imposibilidad de hacerlo durante la pandemia, ha optado por subir hasta 12 pisos de escaleras.

Tampoco ha llevado nada mal el confinamiento Charo. Ella es nuestra abuela más joven, de 68 años. Salir al balcón ha sido su mejor medicina ante el coronavirus: "No lo hemos llevado mal. Vivimos en una casa relativamente grande, luminosa y con una terraza que nos ha servido de alivio".

Por su parte, Josefina de 84 años, tampoco ha parado durante el confinamiento. Una joven le ayudaba a hacer la compra para que ella no tuviera que salir. Y estando en casa, no le ha faltado actividad. "He hecho bufandas, una manta, he pintado, he bajado y subido las escaleras. Al final, ya bajaba casi hasta el patio", asegura Josefina en COPE.

Los abuelos aragoneses han echado mucho de menos a sus nietos durante el estado de alarma

Marcelino ha tenido unos hábitos más tranquilos como ver la tele, dormir o convertirse en todo un policía de balcón: "Pasaba horas en la terraza para ver quien pasaba por ahí". Mientras, José se ha hecho un experto en las nuevas tecnologías. "He estado con la tablet leyendo. Antes casi no la miraba, pero en cambio ahora estoy todos los días leyendo. Esta mañana mismo, he leído unas curiosidades buenas", nos cuenta.

MASCARILLAS Y DISTANCIAS

En esta nueva realidad nuestros abuelos deben acostumbrarse también a convivir con las mascarillas. "Eso me viene muy mal. Yo llevo la mascarilla y cuando me cansó, se me empañan las gafas. No se repira muy bien con la mascarilla", asegura José.

Ante la distancia con los que más quieren, los abuelos aragoneses tienen claro qué es lo que más han echado de menos en los últimos meses. "Me ha dolido no ver a mis nietos. Estamos acostumbrados a vernos todas las semanas y no vernos, ha sido muy duro", afirma Josefina. Un sentimiento que también comparte Charo: "Lo peor ha sido no poder ver a mis nietas. Ha sido el cumpleaños de mis dos nietas y les he tenido que cantar a distancia el cumpleaños feliz. Además, mi hija está embarazada y echaba de menos tocar esa tripita".

La distancia nos ha hecho apreciar más los abrazos, los besos, el contacto... pero frente a ello, hemos ideado muchas otras formas de ver a los nuestro. "Yo veo a mi nieta desde el balcón. Voy a Valdefierro, donde ella vive, y se asoma a la venta o nos vemos en la azotea, pero siempre con distancia y mascarilla", nos ha contado Pepita.

Síguenos en Twitter y Facebook