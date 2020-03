¿Cómo están viviendo el confinamiento las personas con algún trastorno del espectro autista?

Dentro del estado de alarma y confinamiento en el que nos encontramos, este viernes desde Herrera en Cope Zaragoza hemos querido hablar sobre un sector de la población que necesita, durante estos días, seguir con una rutina en la calle. Se trata de las personas con algún trastorno del espectro autista. Personas que necesitan seguir con esas rutinas de paseos y que, en algunas zonas de la capital aragonesa se están encontrando con las críticas de algún vecino y que, incluso, han sido insultadas por ello.

Para arrojar más luz en este sentido, hoy hemos hablado con María Jesús Sanjuan, presidenta de Teadir Aragón, que nos ha explicado las necesidades de este colectivo. "Hay niños, en algunos casos, que tienen mucha hiperactividad", relataba, y "sus padres necesitan sacarles a dar una pequeña vuelta, aunque sea a sitios cercanos del vecindario". Explicaba también que "ahí la gente puede reconocerlos y así evitar ciertos problemas que ahora mismo están ocurriendo".

Y es que esos problemas son el sentirse señalados por algunas personas e incluso recibir críticas por 'saltarse' ese confinamiento: "Desde nuestra asociación nos llegan quejas de personas que se han encontrado un poco acusadas o señaladas por los niños cuando van por la calle. Yo comprendo que hay casos de niños en los que los ciudadanos no tienen por qué saber, a simple vista, que el niño tiene una particularidades especiales, o que es autista.

Teadir Aragón vela por las personas con algún trastorno del espectro autista. | TEADIR

Sanjuan reconoce que "es una situación muy violenta" -en ocasiones han llegado a ser insultados- y que "es una necesidad imperiosa ya que hay casos de niños que se pueden desestabilizar muchísimo e incluso a autolesionarse en casa", por lo que "el que puedan salir es importantísimo para poder mantener una cierta tranquilidad u organización familiar.

De la misma manera, también exponía en Herrera en Cope lo siguiente: "El espectro autista es muy amplio y no se puede hablar de características generales de todo el mundo, pero sí que son niños que van de mano de sus padres, aunque sean mayores, y que tienen tendencia a separarse de sus padres o salir a otro lado corriendo. En el paseo están inquietos, o moviéndose. O al revés, niños excesivamente tranquilos".

Se hacía cargo, no obstante, de la situación y comprendía "que los ciudadanos en sí no tienen por qué saberlo", pero añadía que "sí que tenemos que concienciar a través de medios y asociaciones que cuando vean estas situaciones que no es simplemente porque quiero salir a la calle. No. Hay una necesidad más allá".

Finalmente hacía alusión a la estigmatización con la que ya tienen que vivir gran parte del año: "La gente que sale a pasear lo hace, primero, avalada por un decreto del Gobierno. Sale en muchos casos con su justificante de discapacidad y los pediatras y los centros de salud se están portanto estupendamente en ofrecer todos esos permisos de los niños que ellos ya conocen. Es decir, un padre dice: ¡Yo salgo con todas las de la ley a la calle! Nadie tiene por qué señalarme todavía más..."

DISTINTIVOS AZULES

Ante esta problemática, son varios los padres que han decidido distinguirse o identificarse al resto de la ciudadanía: "Parece ser que sí, que es cierto. Nosotros, por dar las instrucciones regladas con el autismo, estamos al tanto de estas cuestiones y nos ha llegado esta pequeña controversia. Hay algunos padres que han decidido el distinguirse de alguna manera"

Añadía Sanjuan que "es una protección para ellos y para sus hijos. La controversia está en que otros padres se preguntan por qué tienen que señalar nuevamente a sus hijos... También hay que tenerlo en consideración. Ya están señalados el resto del año como para tener que señalarlos ahora".