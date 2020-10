Cómo convertirse en familia de acogida de un menor en estos tiempos de pandemia

Bajo el lema “Tú también puedes acoger” el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una nueva campaña informativa de fomento del acogimiento familiar de niños y adolescentes. En estos momentos en nuestra comunidad hay 370 menores tutelados por la administración: 117 de ellos están acogidos por una familia y 253 se encuentran en algún centro gestionado por el Instituto aragonés de Servicios Sociales, a la espera de ser acogidos. Ninguno de ellos, por cierto, es menor de 6 años.

Uno de los carteles informativos de la campaña de acogimiento. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El servicio de acogida de niños y niñas lleva funcionando en Aragón desde el año 1997. Al comienzo de esta legislatura había 39 familias de acogida en la comunidad y en la actualidad ya son 89.

Campaña que estará presente en los medios de comunicación, en el transporte público y en las redes sociales durante cinco semanas. Entre sus objetivos estará dar una información precisa de en qué consiste la acogida, qué tipos de acogimiento existen, qué requisitos deben cumplirse y por qué fases hay que pasar para formar parte del programa. Estas son algunas de las preguntas más frecuentes:

¿Qué es un acogimiento familiar? Es un recurso, dentro del ámbito de la protección de menores que proporciona temporalmente una familia alternativa a la de origen a aquellos niños y niñas o adolescentes que por diversas razones no pueden convivir con la suya propia. Trata de complementar, no de sustituir a la familia biológica, durante el tiempo que sea preciso para facilitar la recuperación familiar y la posterior vuelta a aquella, o se determine otra medida de protección más adecuada a la situación del menor.

¿Qué características tiene el acogimiento familiar? Es un soporte afectivo para el menor que hace referencia no solo a la familia biparental legamente constituida, sino a cualquier otra situación de pareja o no que ofrezca garantías de estabilidad y apoyo afectivo durante el tiempo que dure el acogimiento. Este proyecto prevé visitas con las familias de origen, previsión de una duración temporal, compensación económica para la manutención y apoyo técnico y seguimiento.

¿Qué tipos de acogida familiar hay? Acogimiento de urgencia, principalmente para menores de seis años (aunque no exclusivamente) que tendrá una duración no superior a seis meses, mientras se diagnostica la situación familiar o se decide una medida más estable y duradera. Acogimiento temporal, que tendrá carácter transitorio, bien porque la situación del menor prevea la reintegración de éste en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida d protección que revista carácter más estable, como el acogimiento permanente o la adopción. Este acogimiento tendrá una duración máxima de dos años, salvo algunas excepciones. Acogimiento permanente. Se constituirá al terminar el plazo de dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien directamente en caso de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen.

¿Quién puede acoger? Puede hacerlo toda aquella persona o familia (monoparental, biparental, reconstituida, con hijos, sin hijos…) que desee de manera solidaria ejercer el cuidado de un niño, niña y adolescente.

¿Qué diferencia hay entre acogimiento familiar y adopción?. Es imprescindible diferenciar el acogimiento familiar de la adopción de un niño o una niña. La constitución de la adopción conlleva una relación filial entre el niño y la familia adoptante; mientras que en un acogimiento es el Director Provincial quien asume la tutela del menor, delegando únicamente la guarda del mismo en la familia de acogida.

¿Qué procedimiento hay que seguir para convertirse en una familia de acogida? Las personas interesadas pueden contactar con el IASS a través del teléfono 976 71 50 04 o del correo electrónico acogimientofamiliar@aragon.es donde se les facilitará toda la información de las fases a cumplimentar para ser incorporados a la bolsa de familias de acogida de Aragón (solicitud, formación, valoración y obtención de la resolución de idoneidad).

Síguenos también en Twitter y en Facebook.