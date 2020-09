¿Cómo afectará el coronavirus a la catequesis en las parroquias de Aragón?

Las delegaciones y secretariados de catequesis de Aragón han elaborado un documento con orientaciones de cara al comienzo del curso catequético. Son orientaciones generales que serán adaptadas por cada equipo de catequistas para su aplicación que, en estos tiempos de pandemia, tienen que ayudar a fortalecer los vínculos entre la parroquia y la familia en el trabajo de iniciación en la fe.

La Comisión Regional de Catequesis de Aragón apuesta por la catequesis presencial, pudiendo alternar la presencia en la parroquia con la catequesis on-line. Se recomienda empezar una vez que se hayan podido valorar los protocolos de seguridad establecidos en cada uno de los colegios. Se recomienda también que las inscripciones sean a través de formatos digitales y que se habiliten espacios lo más abiertos, amplios y ventilados posibles donde celebrar las clases. Las entradas y salidas se deberán realizar de forma escalonada.

El uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad serán obligatorios y se deberá contar con geles hidroalcohólicos y alfombrillas sanitarias a la entrada. Se recomienda la utilización de medidores rápidos de temperatura y que los alumnos eviten cambiarse de sitio o sentarse en el suelo o en alfombras. Las puertas de las clases se procurará dejarlas abiertas para evitar tocar los pomos o manivelas. No se podrá comer en las aulas y se colocarán papeleras con bolsas de plástico. El uso de los lavabos será siempre supervisado por un catequista o responsable de la parroquia y cuando sea estrictamente necesario, desinfectándolos después de su uso.

Se respetarán las procedencias de los escolares, intentando respetar al máximo los llamados “grupos burbuja”. Las clases no superarán los 45 minutos de duración y los grupos no deberán superar los 10 participantes que no podrán compartir material. Al aula no podrá además entrar nadie ajeno al grupo. Los padres deberán vigilar en casa a sus hijos por si manifestaran algún tipo de síntoma. En caso de tenerlos, se ruega que no les envíen a la catequesis y que lo comuniquen al sacerdote y al catequista. Ante cualquier contagio se suspenderá la catequesis y se seguirán las indicaciones de cuarentena y rastreo que marquen las autoridades sanitarias.

Síguenos también en Twitter y en Facebook.