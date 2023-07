¿Cómo afectan los resultados del 23J a las negociaciones para el Gobierno de Aragón?

Ya han pasado las elecciones. El PP ha ganado pero tiene muy difícil conseguir apoyos para gobernar. El resumen de la jornada de este domingo, la radiografía nacional, está bastante clara. ¿Pero qué pasa en Aragón? ¿Cómo afecta este resultado a las negociaciones para la investidura de Jorge Azcón en la comunidad?

Para poner en contexto esta realidad, hay que exponer los datos objetivos. El PP ha ganado las elecciones en Aragón y ha logrado 7 de los 13 diputados que nuestra Comunidad Autónoma tenía en juego. El PSOE ha sido la segunda fuerza más votada con 4 escaños, mientras que el resto se los reparten VOX y Sumar, un representante cada uno. Quien no repetirá en el Congreso de los Diputados será Teruel Existe, que se ha quedado sin representación en la Cámara Baja. En el Senado, el Partido Popular también ha ganado, con un total de 8 representantes, mientras que el PSOE ha logrado 4 senadores en la Cámara Alta.

Ahora bien, ¿despeja alguna duda este resultado de cara a la conformación del Gobierno regional? Todos estábamos esperando que se clarificara de alguna forma el escenario en Aragón. También el PP, que había dejado las conversaciones con Vox en un compás de espera que a los de Abascal les estaba poniendo muy nerviosos. Desde la constitución de las Cortes, que fue el 23 de junio, aquí no se ha movido prácticamente nada. Y aunque el PP no lo dijeran abiertamente, es evidente que estaban esperando a las elecciones generales para saber hasta dónde podían apretar las tuercas.

Si el PP hubiera sacado una mayoría muy clara en España, más abultada, mucho más cerca de la mayoría absoluta, podría decirle a Vox que no le necesita. Pero también es verdad que en Aragón han obtenido 7 de los 13 escaños que estaban en juego, que es casi su máximo histórico. El PP, en un sus mejores resultados en Aragón, consiguió 8. Este es el cuarto mejor resultado de su historia. Ha revalidado la fuerza que le dieron las urnas el 28 de mayo.

Con ese resultado, Jorge Azcón ha dicho que esto era "una meta volante" y que ahora toca seguir trabajando. Es decir , toca hablar del Gobierno de Aragón. Las palabras de Azcón en esta noche electoral fueron muy medidas en lo que al pacto en la DGA se refiere. Sin referencias a ese gobierno en solitario tantas veces repetido. Y con una premisa: que sí habrá acuerdo. Y que, ahora sí, será rápido: "El cambio que iniciamos el 28 de mayo se puede convertir en realidad en muy pocos días, el cambio experimentado en Aragón se ha vuelto a ratificar y estoy convencido de que dentro de muy poco lo vamos a solidificar y tendremos la oportunidad de celebrar no solo éxitos electorales sino también gobiernos".

Está por ver qué velocidad imprimen a las negociaciones. Porque hasta ahora, prisa, lo que se dice prisa, no ha habido mucha. Y de eso se ha quejado mucho Vox que es el único posible socio con el que el PP suma mayoría absoluta en Aragón. Y es que 28+7 son 35, como se ha hartado de decir el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco. En Aragón, la mayoría la marcan los 34 diputados. Y no hay ninguna otra combinación posible. Porque la suma con el PAR o con Aragón Existe solo le sirve a Azcón si Vox se abstiene. Y los de Abascal no parecen muy dispuestos.

Por activa y por pasiva han dicho que no van a regalar su abstención, que quieren entrar en el gobierno. Y que si no, votarán que no. No barajan la abstención. Y, de hecho, el pasado jueves, a Nolasco se le preguntaba sobre la posibilidad de repetir elecciones en Aragón y no lo descartaba en absoluto. "Cualquier escenario es posible, si quiere gobernar solo, tendrá nuestro voto en contra", aseguraba.

También es verdad que Vox, aunque ha mantenido el diputado que tenía por Zaragoza, ha perdido muchos escaños a nivel nacional. Podríamos decir que tocó techo en las anteriores elecciones de 2019, con esos 52 diputados, que se han quedado en 33. Así que una posible repetición electoral a lo mejor no es lo que mejor les viene...

