¿Cómo afecta el desabastecimiento de materias primas a las empresas aragonesas?

¿Cómo está afectando el desabastecimiento de materias primas a las empresas aragonesas? En COPE hemos querido analizar cómo están atravesando esta situación diferentes sectores: textil, alimentación e industria. Todos coinciden en destacar que nunca antes habían tenido tantos problemas. Y lo peor de todo, es que no tiene visos de solucionarse a corto plazo.

Francisco Sancho, es responsable de las tiendas de venta al público de las tiendas de Calzado de Illueca. Allí se venden marcas españolas pero también otras internacionales, que se fabrican en Asia. Normalmente se compran los productos con 6-8 meses de antelación antes de que comience la campaña, de verano o invierno. Sancho asegura que los retrasos en los pedidos se están demorando entre 3 y 4 meses. “El pedido de invierno lo hicimos en febrero. Lo teníamos que haber recibido el julio y está llegando en noviembre”, ha explicado.

“Todas las marcas internacionales tienen su producciones en Asia y nos están sirviendo muy tarde, y no todo el producto que hemos comprado”, ha indicado. Además, según nos ha dicho, el Covid ha cerrado la actividad en Vietnam, uno de los mayores productores de zapatos del mundo. “Lo que está provocando un gran atasco de pedidos, que ahora se envían a producir a Europa”. Aquí, se vuelven a encontrar con el problema del desabastecimiento de materiales -cordones, adornos o cremalleras-, que también proceden de Asia.

“Estamos teniendo muchos problemas para reponer tiendas y calzado. Estamos ante un escenario diferente. Llevo 35 años dedicado a la venta de calzado y no había visto algo así en al vida”, ha señalado Sancho.

Pero esta crisis salpica a todos, de una forma u otra. En el sector de la alimentación, hay problemas para conseguir los embalajes para los productos. Ernesto del Río, responsable de La Pasión, empresa de repostería ubicada en Malpica, nos ha contado que “se retrasa la llegada de cartón y plástico. Aceite, grasa o chocolate llega, pero la subida de precios es del 50%. Es una pena cómo está todo ésto”, ha dicho del Río.

¿Y esta subida de precios se notará en los productos típicos navideños? Algunos lo notarán más que otros. Según ha explicado, “los productos con almendra y chocolate no ha tenido tanta subida. Turrones, mazapanes o bombones mantendrán los precios. Pero polvorones y otros que necesitan grasas, sí que subirán”.

LA INDUSTRIA: TORMENTA PERFECTA

En el sector industrial tenemos el ejemplo de Zalux. Una empresa con cerca de 400 trabajadores, ubicada en Alhama de Aragón, dedicada a los productos de iluminación. Zalux, perteneciente al grupo alemán Trilux, se está viendo especialmente afectada por la falta de componentes electrónicos, los famosos chips, que están presentes en la tecnología de sus productos. Una escasez que comenzó en junio. Empezaron entonces a planificar pedidos con sus proveedores europeos. Pero en esta segunda mitad del año la situación ha empeorado.

El director general de Zalux, José Antonio López, nos ha explicado que “los componentes tenía unos plazos de 4 a 8 semanas, que han pasado a 4-8 meses. Hay pedidos que no podremos recibir hasta mitad del año viene”. Mientras, la demanda de sus clientes no ha bajado y tienen que hacer frente a los pedidos. Para capear esta situación echan mano de la “creatividad”. “Qué equipos electrónicos podemos utilizar con menos problemas de escasez, aunque no sean específicos para nuestras luminarias; contactar con otros proveedores...”, son algunos ejemplos que enumera López.

Una labor complicada cuando estamos hablando de hacer frente a la tormenta perfecta. Faltan chips, pero también plástico, cartón, etc; y sube el precio de las materias primas. Según ha dicho el director de Zalux, “estamos teniendo una importante subida de costes. Tenemos que intentar absorberlo en la medida de lo posible” aunque, inevitablemente, también repercutirá en los precios.

Por ahora, la plantilla sigue trabajando al 100% y no se ha cerrado ninguna línea de producción. No hay ERTES, pero sí se ha reducido la contratación de trabajadores temporales. "Lo más importante es dar servicio a los clientes y no parar nuestra fabricación. Estamos muy justos. Trabajamos con una visión a dos semanas”, ha explicado.

No queda otra que esperar a ver qué ocurre en 2022. En Zalux confían en poder mantener su plantilla y seguir con sus planes de crecimiento.

