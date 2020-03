¿Cómo afecta el coronavirus a las personas sin hogar?

La gran recomendación ante la pandemia del coronavirus es que nos quedemos en casa pero, ¿qué sucede con las personas sin hogar? Los centros de acogida están saturados y las personas que viven en la calle siguen durmiendo en portales o cajeros convirtiéndose así, en un grupo de alto riesgo ante el coronavirus.

Además, muchos de los trabajadores o voluntarios que les atienden deben guardar cuarentena estos días y no salir de casa. Las personas sin hogar se encuentran por tanto, ante un alto riesgo de quedarse sin la atención suficiente. Un ejemplo es la Parroquia del Carmen que atiende a 100 personas en acogida y 200 en su servicio de comedor.

El comedor del Carmen se realiza con voluntarios. Cuando se recomienda que todo el mundo se quede en su casa, los voluntarios de mayor edad se quedan en su domicilio. Nos hemos encontrado con algunas carencias en la atención que hemos tenido que resolver con el doble turno de otros voluntarios e incluso, contratando gente para elaborar la comida. No solo servimos 200 comidas, sino que las proporcionamos también a otras entidades”, asegura en COPE, Antonio de la Vega, coordinador de la obra social de la Parroquia del Carmen.

Mientras, los centros de acogida están saturados. En el albergue municipal de Zaragoza sus 110 plazas están ocupadas y 28 de sus usuarios deben compartir barracón, aumentando con ello el riesgo de contagio. Las personas sin hogar no solo se enfrentan a la falta de comida o vivienda, también de higiene.

“Las personas sin hogar son un colectivo que muchas veces olvidamos. Nos dicen que no salgamos de casa, pero hay gente que no puede salir de la calle. Es un colectivo que está sufriendo mucho. Además de vivir en la calle, no tienen medios de protección ni higiene. ¿Dónde se lava las manos una persona que vive en la calle?”, nos cuenta Antonio de la Vega.

El Ejército ademas, está proporcionando a las personas que viven en la calle, kits de higiene, alimentación y bebida.

