El Comité de AVANZA anuncia que los paros continuarán hasta que haya acuerdo

Comienzan de nuevo los paros del bus urbano en Zaragoza. De momento se convocan de martes a jueves en tres franjas horarias. A partir de septiembre habrá paros todos los días. Y así, hasta enero de 2023, que es el calendario que ha fijado el comité de empresa. Como venimos contando en COPE Zaragoza, los trabajadores no aceptaron este lunes la subida salarial que proponía la empresa y que, asegura AVANZA, es de hasta un 14% al final del convenio. El comité dice que es insuficiente.

Y es que el pasado viernes había optimismo después de cerrar varios asuntos del convenio, como el plan de igualdad. Este lunes quedaba por negociar la parte salarial. Sobre la mesa, AVANZA puso una oferta de un 10% de revisión salarial que, sumada a la antigüedad y pluses, aseguran que suponía un incremento retributivo del 14%.

El comité, en palabras a esta casa, ha asegurado que la propuesta es insuficiente porque no se acerca a las previsiones más bajas de IPC. José Manuel Montañés excplicaba lo siguiente: "La empresa va a cobrar de IPC. ¿Por qué los trabajadores tenemos que perder poder adquisitivo. A lo que vamos es que el Ayuntamiento tiene que garantizar el servicio. Es su obligación". E insisten en que hay más asuntos al margen de lo económico que la empresa no quiere negociar. Los paros no se van a desconvocar hasta que haya un acuerdo.

REUNIÓN DE CHUECA CON EL COMITÉ

La respuesta del equipo de gobierno no se ha hecho esperar y la consejera de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, se reúne este martes por la tarde con los responsables del comité de empresa de AVANZA. La propia Chueca se hacía la gran pregunta: "¿Cómo estando tan cerca no han sido capaces de desconvocar los paros para no secuestrar a la ciudadanía y no tener que hacer sufrir a todos los usuarios del transporte público? En una semana con un intenso calor esa gente va a tener más tiempo de espera en las paradas. Los zaragozanos merecemos explicaciones".

