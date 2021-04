Comienzan los confinamientos de Cuarte, Fraga y La Litera

Cuarte de Huerva, Fraga y la Comarca de La Litera comienzan sus confinamientos perimetrales que se extenderán, en principio, hasta el 9 de mayo. Estos tres territorios se suman a la localidad de Tarazona que ya quedó confinada la semana pasada. La Guardia Civil ya ha comenzado a realizar los primeros controles de movilidad para comprobar que nadie entra ni sale de estos municipios sin causa justificada.

En este sentido, Cuarte de Huerva es la localidad que más afectada se ve. Muchos de sus vecinos trabajan en Zaragoza y los controles ya se han desplegado en este municipio para comprobar que todos los viajeros que se desplazan a la capital aragonesa lo hacen con su justificante laboral. Los vecinos de Cuarte también pueden seguir desplazándose a Zaragoza para ir al médico o para cuidar a una persona dependiente, pero no por otros motivos como acudir a un centro comercial.

La Guardia Civil controla la movilidad en Cuarte / GUARDIA CIVIL

CONTROLES Y OTRAS MEDIDAS

A los controles de movilidad, se suman las restricciones de horario y aforos que vienen acompañadas del nivel 3 de alerta extremo que se ha declarado en estos territorios. El comercio no esencial, como la hostelería, debe cerrar a las 20:00 horas, dos horas antes que en el resto de Aragón. El aforo en las terrazas de los bares se reduce al 75% y las agrupaciones ya no podrán ser de 6 personas en el exterior, sino solo de 4. No cambia el aforo en el interior de los locales que se queda al 30% con 4 comensales por mesa. Las reuniones en espacios privados, como domicilios, también quedan reducidas a un máximo de 4 personas en Cuarte, Fraga, La Litera y Tarazona.

Aunque estas medidas están vigentes hasta el 9 de mayo, fecha en la que termina el estado de alarma, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ya advirtió que Aragón cuenta con su propia ley que sigue permitiendo el confinamiento de unidades territoriales (municipios, comarcas o provincias), así como la aplicación de restricciones de aforos y horarios. Lo que esta ley no permite es seguir extendiendo el toque de queda que, si nada cambia, será de 23:00 a 6:00 horas con finalización el próximo día 9.

En las próximas jornadas se evaluará la progresión de los contagios en otras zonas de Aragón con alta incidencia como son Monzón, Ejea o Zaragoza capital de cara a poder tomar en estos territorios nuevas restricciones de movilidad, aforos y horarios. De momento hoy, los casos han vuelto a subir.

