Comienza la vacunación en Policía, Guardia Civil, Bomberos y profesores

La campaña de vacunación ha incorporado ya a Bomberos y Policía Local como parte del personal esencial al que se va a administrar la vacuna. A partir del 1 de marzo se comenzará también a citar a Policía Nacional, Guardia Civil y docentes. Se les da la opción de elegir entre varios centros de salud disponibles para ponerse la vacuna. Todos ellos recibirán la de Astrazeneca.

"Hemos ido incorporando a Bomberos y Policías Locales. A lo largo de la próxima semana iremos anunciando cómo se incorpora la Policía Naciona, la Guardia Civíl e incluso, está la posibilidad de iniciar la vacunación en profesionales de la educación", nos cuenta en COPE Luis Gascón, jefe del servicio de prevención de la salud

Dentro de estos profesionales esenciales, quienes todavía no se van a vacunar son los profesores mayores de 55 años porque la vacuna de Astrazeneca no se recomienda en este colectivo de edad. Ello deberán esperar a que haya más dosis de Pfizer y de Moderna. Esta última no ha realizado más envíos, mientras que la vacuna de Pfizer se seguirá destinando en los próximos días a los mayores de 80 años.

VACUNACIÓN MASIVA

A finales de marzo está previsto que se abra la vacunación masiva por grupos de edad. "Comenzaría por el grupo de personas de 70 a 79 años que son los que irían después de los mayores de 80 y los profesionales esenciales. Cuando empiece de verdad esa vacunación masiva, diremos a la población que ya puede citarse para vacunación en sus centros de salud o en los centros habilitados para ello. Se abrirá una agenda de citas para la vacunación", afirma Gascón en COPE.

En Huesca y Teruel la vacunación masiva se realizará en los centros de salud habilitados, mientras que en Zaragoza se dispondrá de 5 espacios adicionales: el casino mercantil, el centro cívico de Paseo de la Mina, el polideportivo de la universidad, el Palacio de Congresos y las carpas auxiliares del Hospital Clínico. Todo ello, eso sí, estará condicionado a la disponibilidad de vacunas.

