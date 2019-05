El PP comienza a trabajar para hacerse con la alcaldía de Zaragoza

El grupo municipal del Partido Popular comienza a trabajar para confeccionar un programa de gobierno con el que esperan conseguir la alcaldía de Zaragoza. Los populares obtuvieron 8 concejales en las elecciones del pasado domingo. Necesitan llegar a 16 para gobernar.

Para ello, les hace falta el apoyo de los 6 concejales de Ciudadanos y de los 2 de VOX. Antes de comenzar a negociar, el Partido Popular trabaja en sentar las bases del gobierno que quieren para los próximo 4 años. Un gobierno de centro – derecha con propuestas, dicen, realizables y factibles.

"El objetivo del PP era que hubiese un cambio en la ciudad. Hoy, tenemos una mayoría de centro - derecha, en cuyo núcleo está el Partido Popular. Por eso, vamos a trabajar para conformar un gobierno de centro - derecha para los próximos 4 años. Si el proximo 15 de junio no hay 16 votos a favor, la izquierda gobernaría Zaragoza", ha asegurado el candidato a la alcaldía de Zaragoza por el PP, Jorge Azcón.

Las concesiones que el Partido Popular estaría dispuesto a realizar se debatirán más adelante. Lo que está claro es que es necesario el voto favorable de VOX. Un partido que Azcón no define como de extrema derecha: "A los partidos de izquierdas les encanta poner etiquetas, a mi esas etiquetas no me gustan".

Azcón de momento, no quiere hablar de las concesiones que el PP estaría dispuesto a hacer a Ciudadanos y VOX de cara a lograr su investidura. Desde el PP aseguran que no son partidarios de intercambiar sillones entre DGA y Ayuntamiento, por lo que aspiran a ocupar tanto la alcaldía de la capital como la presidencia del ejecutivo autonómico.



