¿Colonias de verano para niños a partir de 6 euros? En Zaragoza es posible

El Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para las colonias urbanas de verano Zaragalla. A partir de este jueves, 30 de abril, y hasta el próximo 12 de mayo, las familias interesadas podrán formalizar sus solicitudes para un programa que se extenderá desde el 22 de junio hasta el 28 de agosto. Las inscripciones deben realizarse a través de la web municipal y se ha habilitado la línea gratuita 900 700 107 y el teléfono 010 para más información.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Cartel de las Colonias Zaragalla

Precios anticrisis para facilitar la conciliación

Una de las principales ventajas del programa Zaragalla es su política de precios, que se adapta a los recursos económicos de cada familia. Según explica Isabel Jiménez, técnica de las colonias, el objetivo es que "estas familias puedan acceder a unas colonias de calidad por precios muy asequibles". Este año, además, se vuelven a congelar las tarifas, que oscilan entre los 6 y los 60 euros por semana para la modalidad de mañanas sin comedor, y entre los 10 y los 100 euros semanales si se incluye el servicio de comedor y el transporte en los centros que dispongan de él.

Permite que estas familias puedan acceder a unas colonias de calidad por precios muy asequibles" Isabel Jiménez Técnica de las colonias Zaragalla

Novedades en las ubicaciones

El programa de este año presenta dos novedades significativas en cuanto a sus sedes. La más importante, según Jiménez, afecta al grupo de medianos, de 9 a 12 años, que tradicionalmente se desarrollaba en el Parque de Atracciones. Debido a la apertura parcial del recinto este año, la actividad se traslada a tres centros deportivos privados: el Stadium Venecia, el Estadio Miralbueno El Olivar y el Club Natación Helios. "Esa es quizás la novedad más importante", subraya la técnica del programa.

Este año no se podrán hacer las colonias en el Parque de Atracciones" Isabel Jiménez Técnica de las Colonias Zaragalla

La segunda novedad se centra en las colonias de Educación Especial, que se celebran en agosto. Este año, las sedes serán el colegio público Jean Piaget, como en ediciones anteriores, y el colegio Alborada, que sustituye al Rincón de Goya. El cambio responde a la necesidad de "buscar un reparto más equitativo del tema de plazas", según ha detallado la organización. Estas colonias, además, disponen de servicio de transporte gratuito.

Inscripciones y modalidades por edad

Cada familia puede solicitar un máximo de cinco semanas de servicio por cada niño o niña participante. En caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles en alguna de las semanas o centros, la adjudicación se resolverá mediante un sorteo público. El programa está diseñado para cubrir un amplio rango de edades con actividades adaptadas a cada grupo.

Las colonias se distribuyen en cuatro modalidades. Los más pequeños, de 3 a 8 años, se ubicarán en siete centros deportivos municipales: La Granja, Delicias-Bombarda, Torrero, Gran Vía, Actur, Miralbueno y Valdefierro. Los adolescentes de 13 y 14 años tendrán sus actividades en los CDM Gran Vía y CDM La Granja. Por su parte, los grupos de Educación Especial se desarrollarán en los colegios Jean Piaget y Alborada, mientras que los medianos (9 a 12 años) estrenarán las instalaciones del Stadium Venecia, El Olivar y Helios.