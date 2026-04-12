Las colonias urbanas de Etopia Kids ofertan este verano 720 plazas para despertar vocaciones STEAM en Zaragoza

A través de iniciativas como las colonias tecnológicas Etopia Kids, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación hiberus contribuyen al papel paradigmático de la ciudad de Zaragoza como líder en el cambio y progreso educativo. Este verano, la propuesta llega completamente renovada bajo el lema "Digital Planet Edition – Viaje al Centro de los Datos", una experiencia educativa inmersiva que invita a niños y niñas a explorar el universo digital desde dentro.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Presentación de las colonias urbanas de Etopía Kids de este verano.

El programa, que acoge Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología, engloba seis semanas de actividad, del 22 de junio al 24 de julio y del 31 de agosto al 4 de septiembre, con una oferta total de 720 plazas, de las cuales 50 estarán destinadas a becas sociales. Fomentar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) desde edades tempranas, al tiempo que facilita la conciliación familiar durante el periodo estival, sigue siendo el objetivo troncal de esta nueva edición, destinada a niños y jóvenes entre los 6 y los 15 años.

UN VIAJE INMERSIVO

La edición 2026 introduce una narrativa innovadora que convierte el aprendizaje en una aventura: los participantes explorarán un planeta digital estructurado en capas, inspirado en la Tierra, hasta alcanzar el núcleo donde se generan los datos.

Este enfoque permite reforzar la capacidad del programa para aprender haciendo, despertando la curiosidad y el pensamiento crítico. Entre las novedades, destacan propuestas de vanguardia como la conjunción de la tecnología aplicada al deporte o la mezcla de música con inteligencia artificial. Para mantener e incrementar el interés y el atractivo de estas colonias tecnológicas, se han actualizado totalmente todos los contenidos recogidos en los diez itinerarios disponibles:

IA TRANSVERSAL

El programa incorpora la inteligencia artificial como eje transversal, presente en más de la mitad de los itinerarios, lo que posiciona a Zaragoza a la vanguardia de la educación tecnológica en edades tempranas.

Como es habitual, la participación de los niños y jóvenes en Etopia Kids lleva aparejada la posibilidad de servicios de madrugadores y de comidas, como complemento de conciliación para las familias. De esta manera, es posible adelantar la llegada a las 8:00h con un coste adicional de 5€ y debe solicitarse en la inscripción.

El servicio de comedor es opcional y corre a cargo de una empresa especializada en catering escolar. El horario de este servicio es de 14:00h a 15:00h. El precio por semana (5 comidas) es de 27€ y solamente se pueden contratar semanas completas. Se podrán atender necesidades especiales si se indican en el apartado de observaciones de la inscripción.

También existen descuentos por inscripción temprana, hasta el 3 de mayo, con un 10% sobre el precio (no incluido en comedor y madrugadores).

Desde el 3 de mayo, se activará el descuento de todos los años del 10% de descuento a partir de la 2ª inscripción: 2 niños o más en 1 semana o 1 niño, 2 semanas o más).

MODELO AVALADO

El crecimiento de Etopia Kids en los últimos años respalda la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación hiberus con alrededor de 900 asistentes en las dos últimas ediciones. Además, con la intención de democratizar su alcance se han lanzado programas de becas, 50 en esta próxima edición, así como otras evidencias que refuerzan este formato, como la alta viabilidad de los itinerarios, por encima del 80%, y la consolidación del impacto en nuevas vocaciones STEAM.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Presentación de las colonias urbanas de Etopía Kids de este verano.

Etopia Kids también evidencia desafíos como la brecha de género, que el Ayuntamiento de Zaragoza continúa abordando con medidas específicas para fomentar la participación femenina. El consistorio no solo organiza unas colonias tecnológicas, sino que impulsa una estrategia de ciudad basada en el conocimiento, la innovación y la igualdad de oportunidades.

La iniciativa sitúa a Zaragoza como un referente en la formación de nuevas generaciones preparadas para un entorno digital en constante evolución, apostando por una educación que combina tecnología, creatividad y valores.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Las colonias urbanas de Etopia Kids, son un éxito todos los veranos.

La colaboración con Fundación hiberus permite enriquecer los contenidos y garantizar una propuesta pedagógica de alto nivel, alineada con las demandas del mercado tecnológico y los retos sociales actuales.

FUNDACIÓN HIBERUS CONECTA PERSONAS Y TECNOLOGÍA

Fundación hiberus es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para generar un impacto positivo en la sociedad a través de la unión entre personas y tecnología con el objetivo de construir un futuro con más oportunidades para todos. Nace en 2019 en el seno de la empresa tecnológica hiberus y actúa como canal de retorno del conocimiento, la innovación y la experiencia que la compañía tecnológica desarrolla en sus proyectos en Europa, Latam, Marruecos y EEUU. Fundación hiberus promueve el uso de la tecnología como un medio transformador al servicio de las personase impulsa iniciativas que fomentan la inspiración tecnológica, la empleabilidad digital, el emprendimiento, las vocaciones STEAM y el desarrollo de proyectos con impacto social.