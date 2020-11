El colirrábano, la hortaliza de moda

¿Conoces el colirrábano? Sus grandes beneficios para la salud lo han convertido en la hortaliza de moda y ya cuenta con su propia producción en Aragón. Es una hortaliza poco conocida: mitad col, mitad rábano. Ha quedado olvidada durante años pero ahora se recupera como uno de esos superalimentos tan de moda en las redes sociales.

Su origen de remonta al nordeste de Europa. En su origen, se usaba como alimento para alimentos y posteriormente, su consumo quedó muy relegado a países como Alemania, Suiza y Austria. En los últimos años su producción se ha ido extendiendo y actualmente, es utilizado en multitud de platos por sus alto beneficios nutricionales.

¿POR QUÉ EL COLIRRÁBANO ES UN SUPER ALIMENTO?

Esta extraña hortaliza tiene enormes beneficios nutricionales. Lo más destacado es su alto contenido en vitamina C, lo que la hace especialmente útil para estos meses de invierno. Un solo colirrábano aporta el 102% de la vitaminca C diaria recomendada. La vitamina C nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune, prevenir infecciones y además, es antioxidante.

Además de vitamina C, el colirrábano es rico también en vitamina A, sobre todo en la parte de sus hojas, lo que contribuye a una buena salud visual. Destaca por su contenido también en vitamina K que nos ayuda a tener unos buenos níveles de coagulación en sangre. Otros de sus componentes destacados es el potasio, el calcio o el hierro. Y todo ello con solo 30 calorías por cada 100 gramos.

¿CÓMO COMER COLIRRÁBANO?

El colirrábano puede usarse en multitud de platos. Lo más habitual es comerlo en cremas de verduras, sea solo o acompañado de otras hortalizas. También puede usarse en ensaladas. Otra forma de prepararlo es en tempura, rebozándolo y untándolo en diferentes tipos de salsas. Posee un toque dulce por lo que en muchos países es utilizado en recetas de postres y bizcochos. Por ejemplo, en la India se sirve mezclado con yogur o untado en el pan incluso, para desayunar.

Para elegir correctamente un colirrábano deberemos optar por aquellos que presenten un tamaño medio y cuyas hojas luzcan en colores verdosos, desechando aquellos que tengan un color más amarillento en sus hojas. El colirrábano verde es el más habitual, pero también podemos encontrarlo en tonos morados.

