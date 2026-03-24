Las claves para publicar fotos de nuestros hijos en redes sociales: "Hay que pensar si una foto graciosa hoy, lo seguirá siendo el día de mañana"

La práctica de compartir fotos de menores en redes sociales, conocida como sharenting, se ha convertido en una costumbre para muchos padres que desean mostrar con orgullo los logros o momentos divertidos de sus hijos. Sin embargo, los especialistas en privacidad y protección de datos advierten sobre los riesgos inherentes a esta sobreexposición. La experta Pilar de la Sierra, directora de Quiros Consultores y vicepresidenta de Aragón Privacidad, ha insistido en la necesidad de aplicar el sentido común y reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo antes de publicar cualquier imagen.

El principal problema es que al compartir estas imágenes se está creando una huella digital en nombre del menor, una identidad online que no ha consentido y que le acompañará toda su vida. Los padres deben pararse a pensar en el futuro del niño. La pregunta clave, según De la Sierra, es: "Esta foto el día de mañana a mi hijo, ¿le va a hacer gracia si la ve?". Los niños crecen, se convierten en adolescentes y luego en adultos, y la imagen que se proyecta de ellos en la infancia puede tener un impacto imprevisto en sus vidas futuras.

Una huella digital difícil de borrar

Muchos padres creen tener el control sobre lo que publican, utilizando perfiles privados en redes sociales y compartiendo contenido solo con su círculo más cercano. Sin embargo, la experta advierte que esta sensación de seguridad es un espejismo. En el momento en que una imagen se sube a cualquier plataforma digital, incluso a través de servicios de mensajería como WhatsApp, "pierdes el control". Un contacto, con buena intención, puede hacer una captura de pantalla o compartirla en otro entorno, y a partir de ahí es imposible seguir su rastro.

Esta foto el día de mañana a mi hijo, ¿le va a hacer gracia si la ve?" Pilar de la Sierra Vicepresidenta de Aragón Privacidad

Esta pérdida de control dificulta enormemente la posibilidad de borrar el contenido. Aunque la legislación contempla un derecho al olvido dentro de la protección de datos, su efectividad es limitada. "Si tú no sabes dónde está esa fotografía, esa imagen, no puedes solicitar la eliminación", explica De la Sierra. Se puede pedir a una red social como Facebook que elimine una foto, pero si alguien la ha guardado o republicado en otro sitio, la imagen seguirá circulando fuera de nuestro alcance, haciendo casi imposible su eliminación completa.

De la anécdota al acoso: consecuencias legales y personales

La exposición de menores ha provocado conflictos que han llegado hasta los tribunales. La especialista relata el caso de una abuela que fue obligada por una sentencia judicial a eliminar las fotos de su nieto que había colgado en redes sociales sin la autorización de los padres. Este tipo de situaciones evidencia la falta de conciencia, especialmente entre las personas mayores, sobre los peligros que entraña compartir imágenes de menores sin control. También se han dado casos de adolescentes que, al crecer, han tomado acciones para proteger su propia imagen, como un joven de 14 años que tuvo que borrar 200 fotos que sus padres habían publicado a lo largo de su vida.

freepik.es ¿Cómo proteger a los menores en Internet?

Más allá de lo legal, existe un riesgo personal muy grave: el ciberacoso. Una foto que a los padres les parece graciosa a los tres años —un niño en la playa con un flotador, lleno de arena y crema, haciendo una mueca— puede convertirse en un arma para el acoso en la adolescencia. Esa imagen, en manos de compañeros con malas intenciones, puede ser devastadora. En palabras de la experta, al exponerlos de esa manera, "estás dando ahí carnaza" a posibles acosadores.

Cómo compartir de forma segura

Frente a este panorama, la solución no es la prohibición total, sino la prudencia y la gestión consciente de la privacidad. La primera recomendación es evitar publicar imágenes que proporcionen información sensible. Se deben evitar fotos con uniformes escolares, en la puerta de colegios o en lugares que permitan geolocalizar al menor. También es importante proteger su rostro, ya que las tecnologías de inteligencia artificial pueden utilizar esas imágenes para fines malintencionados.

Existen alternativas mucho más seguras para compartir esos momentos especiales con familiares y amigos. Los expertos recomiendan el uso de álbumes privados en la nube o la creación de grupos cerrados y controlados. Además, es fundamental hablar con el entorno más cercano y establecer reglas claras, pidiéndoles que no divulguen las imágenes para mantener siempre el control sobre quién puede verlas. En definitiva, se trata de equilibrar el deseo de compartir la alegría familiar con el deber de proteger la privacidad y el futuro de los menores.