Clase de economía con la profesora de Unizar, Laura Andreu

La economía atraviesa una situación de "tormenta perfecta" para que los precios suban y los ciudadanos estén perdiendo poder adquisitivo. A la guerra de Ucrania que provocó la subida de los carburantes y la energía, se suma la sequía que hace que también suban los precios en la cesta de la compra y además, el Banco Central Europeo sigue manteniendo al alza los tipos de interés lo que afecta a la cuota hipotecaria de muchas familias. Analizamos la situación económica actual con Laura Andreu, profesora titular del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Zaragoza.

Los tipos de interés no paran de subir y ello se está reflejando en las hipotecas. ¿Quién decide como suben esos tipos de interés y qué criterios se utilizan?

Es una decisión que compete a las autoridades en política monetaria de cada zona geográfica, en nuestro caso, el Banco Central Europeo. Determinan por un lado el dinero en circulación y por otro lado, intentan controlar la inflación. Y lo hacen en base a tres criterios: la proyección de la inflación, es decir, la subida de precios; los níveles de inflación subyacente que no tiene en cuenta los precios de la energía y los alimentos básicos, y la transmisión que esto tiene en la economía real en, por ejemplo, la subida de las hipotecas.



Uno de los motivos es frenar la inflación pero eso no está ocurriendo, ¿por qué?

Actualmente en realidad, la inflación está controlada pero lo que no se está consiguiendo es reducirla a los níveles que nos gustaría. El objetivo a medio - largo plazo es que el nivel de inflación sea del 2%. Se están subiendo los tipos de interés para intentar frenar esa subida de precios. Si subimos los tipos de interés, se frena la inversión, el acceso al crédito es más dificil, se disminuye la demanda y logicamente, a menos demanda se bajan los precios para intentar fomentar el consumo. Lo que está ocurriendo es que cuesta que esa inflación baje actualmente. La causa de que esta medida no esté teniendo la repercusión esperada es por la subida de precios del ámbito energético. La demanda energética es menos elástica. Por mucho que suban los precios, la calefacción se sigue poniendo y el gasto no se modera en este aspecto.

"Quizás se podían haber tomado otras medidas de política monetaria"

Entonces, ¿se tenían que haber aplicado estas medidas antes, cuando los precios no estaban tan altos y quizás hubieran sido más efectivas?

Son medidas que se han centrado mucho en frenar la inflación cuando los precios ya estaban muy elevados. Quizás se podían haber tomado otras medidas de política monetaria que hubiesen fomentado el crecimiento económico a costa de tener un periodo de tiempo donde la inflación hubiera estado disparada.

Centrándonos en las hipotecas, el Euribor marca su bajada o subida en el caso de los préstamos variables. ¿Por qué si el Euríbor sube un 3%, la cuota mensual de una hipoteca sube, por ejemplo, de 500 a 800 euros? Eso no es un 3%. Hay hipoteca que han subido hasta un 50%. ¿Cómo se explica?

Las hipotecas variables dependen del índice de referencia, en este caso el Euríbor, más un diferencial. El efecto de la subida de los tipos de interés en una hipoteca es cómo sube el Euríbor más el diferencial pactado con el banco suele estar entre el 1 y el 2%. Por lo tanto no es solo la subida del Euríbor, sino que hay que sumarle también ese diferencial. Y por otro lado, el impacto es diferente en función de la deuda que queda viva y del plazo. Una misma subida del Euríbor no afecta lo mismo a alguien que tiene unda deuda de 120.000 que un préstamo pendiente de 200.000 euros. A la hora de aplica la subida de los intereses se tiene en cuenta la deuda que nos queda pendiente y no la cuota mensual. El cálculo en cada mes siempre se hace sobre la deuda pendiente.

"Los tipos de interés ya no tienen mucho recorrido al alza"

¿Es buen momento para amortizar una hipoteca? Y si lo hacemos, ¿es mejor reducir años de hipoteca o cantidad de nuestra cuota mensual?

Sería mejor amortizar reduciendo plazo porque eso provoca que la deuda pendiente baje y los intereses que vayamos pagando sean menores. Pero actualmente estamos en un momento de tipos de interés muy altos. No sé si ahora es el mejor momento para amortizar porque todo dependerá de cómo evolucionen los tipos de interés. Si bajan en el futuro es mejor esperar, ser prudentes y amortizar dentro de un tiempo.

¿Qué perspectiva de futuro hay ante este panorama? ¿Seguirán subiendo los tipos de interés?

Ya no queda mucho recorrido para más subida de tipos de interés. Llegados a un determinado nivel, si los tipos de interés siguen subiendo provocarían más perjuicios que beneficios. Al final, tenemos que tener en cuenta que en los últimos meses la subida de tipos de interés también ha provocado quiebras de bancos medianos. Los tipos de interés no tienen mucho recorrido al alza, pero quizás en los niveles actuales sí permanezcan un tiempo. Al final, todo está afectando al bolsillo porque los salarios y pensiones no suben al mismo ritmo que los bienes y servicios. Está claro que el poder adquisitivo de las familias se está viendo reducido en los últimos meses.

