11 ciudades dicen NO al acuerdo de financiación del Ministerio

11 ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, se han unido para decir NO a las condiciones de financiación que han acordado el Ministerio de Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias (FEM). El acuerdo contempla un fondo 5.000.000.000 euros para luchar contra los problemas de la pandemia que, recordamos, excluye a Zaragoza por no tener ahorros. El alcalde de la capital, Jorge Azcón, ha mantenido una reunión telemática con los alcaldes de estas 11 ciudades, que han acordado enviar la queja al Ministerio.

En esa carta piden, entre otras cosas, hacer uso de sus ahorros en lo que consideren necesario y la flexibilización de la regla de gasto en el 2021. Solicitan también una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Queremos que oiga de nuestra propia voz que estamos en contra. Lo que han acordado no representa al municipalismo, no soluciona los problemas reales de los vecinos”, ha dicho el alcalde Jorge Azcón. “Quiero decírselo directamente a la ministra. Y esperamos que, en esta ocasión, tenga una mínima educación y nos reciba a todos”, ha añadido.

Azcón critica que el Ministerio quiera hacer uso de los remanentes de los ayuntamientos para solucionar sus problemas déficit. Y a los alcaldes que sí estaban dispuestos a cederlos para acceder al fondo de 5.000.000.000 euros Azcón les ha pedido “que se lo piensen”, porque está convencido de que el Real Decreto no se va convalidar en el Congreso de los Diputados. “Puede no ser prudente” porque si no ve la luz “qué va a ocurrir con el dinero de esos ayuntamientos”, se preguntaba Azcón.

El documento acordado por los alcaldes también lo enviarán a otras grandes ciudades para que se sumen a su reivindicación. Por ahora suscriben el acuerdo Zaragoza, Madrid, Murcia (PP), Cádiz (Podemos), Lleida (ERC), Granada (Cs), Reus (PdCat), Bilbao (PNV), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Pontevedra (BNG). 11 alcaldes de 8 partidos diferentes.

