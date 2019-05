El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado que la formación liberal está “legitimada para aspirar a absolutamente todo” y ha subrayado que no pretende ser “un partido bisagra”, sino “una opción de gobierno”.

“Somos el partido que más ha crecido de una legislatura a otra en las Cortes de Aragón en toda la historia de la democracia. Nadie había crecido un 140%, como hemos hecho nosotros”, ha aseverado Pérez Calvo en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha analizado los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales.

En ese sentido, el candidato de Cs ha remarcado que, “sin prisa, pero sin pausa”, la formación liberal hablará con otras fuerzas para formar gobierno. “Somos un partido de pactos y negociaciones. Nos encanta llegar a acuerdos y a consensos”, ha añadido.

Sobre los futuros pactos, Pérez ha indicado que Ciudadanos “no juega a la ambigüedad”; al tiempo que ha incidido en la importancia de las propuestas y ha subrayado que la formación liberal “nunca se juntará con los populismos ni nacionalismos excluyentes”.

“A partir de ahí no excluimos a nadie. Pero el PSOE no ha hecho nada por alejarse de ese populismo durante las últimas semanas. A la hora de pactar, a nosotros nos importa más el para qué, que el con quién. No nos mueven los sillones, sino estar cerca de la gente y hacer política”, ha asegurado.

Por su parte, la secretaria de Acción Institucional de Cs Aragón, Sara Fernández, se ha mostrado “satisfecha” con los resultados obtenidos tras pasar de 53 concejales en la región a 192; al tiempo que ha subrayado que Ciudadanos ya tiene varias alcaldías aseguradas y negociara para conseguir todavía más.

“Vamos a estudiar cada institución por separado. Todos los acuerdos institucionales se hacen de forma coordinada con la Ejecutiva nacional. Somos coherentes y defendemos lo mismo en todo el territorio. Nuestros pactos serán negro sobre blanco, con propuestas y medidas concretas, no un intercambio de sillones”, ha concluido.

