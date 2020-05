Ciudadanos propone a la DGA un paquete medidas de reconstrucción, sanitaria, económica y social

Ciudadanos ha propuesto al Gobierno de Aragón un paquete de 20 medidas para la reconstrucción sanitaria, económica y social de Aragón. Así se lo ha transmitido el máximo responsable de la formación naranja, Daniel Pérez, en la reunión que ha mantenido este lunes con el presidente aragonés, Javier Lambán, dentro de la ronda que el líder del Ejecutivo regional está manteniendo con el resto de formaciones políticas para tratar la salida de la crisis sanitaria.

Ciudadanos apuesta por un plan de contingencia sanitaria, garantizando el suministro de materiales de barrera, principalmente EPI, en todos los centros sanitarios, así como mascarillas para toda la población, con el fin de acometer con plena seguridad las distintas fases de la desescalada. Además, proponen un ‘hospital limpio’ para enfermos no covid y test semanales en residencias.

Para reactivar la economía y salvar empleos, apuestan por inyectar liquidez, con avales, líneas de financiación, aplazando impuestos y planes específicos para turismo, hostelería, industria y agricultura. Daniel Pérez pide quitar la “broza burocrática porque la España del ‘vuelva usted mañana’ es incompatible con esa reactivación de la economía”. Para ello apuesta por una “declaración responsable” de los empresarios. “Si yo estoy en condiciones de subir mi persiana y abrir mañana mismo, asumo la responsabilidad; y si luego pasa una inspección y no lo tenía en condiciones, asumo las consecuencias”, explica Pérez.

Ademnás, propone un plan de ayudas y acción social para salvar familias, especialmente las más vulnerables, potenciar los centros especiales de empleo y ampliar de los 6 a los 12 años la atención en colegios de niños cuyos padres trabajarán en la fase III.

Propuestas, dice Pérez, que han sido bien acogidas por Lambán, con quien tiene “contacto permanente y fluido, de móvil a móvil”. Insiste en que les une “el interés general de Aragón” y que no piensan “en el interés político”, al contrario de lo que sucede “a nivel nacional”. Pérez lamenta que Pedro Sánchez no haya aceptado “la propuesta sensata de la DGA de acelerar la desescalada en el medio rural aragonés” y pide que se tengan en cuenta “criterios técnicos y no políticos”.

