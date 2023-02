Ciudadanos expulsa a Sara Fernández y Víctor Serrano del Comité autonómico

La guerra de Ciudadanos en Aragón sigue sin dar tregua. El Comité permanente del partido ha cesado a la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, como vocales-representantes institucionales del Comité Autonómico de la comunidad. Una decisión que se tomó el 6 de febrero y que se les ha comunicado a ambos este viernes. Tanto Serrano como Fernández han denunciado la situación por la red social Twitter, cargando contra la formación naranja.



Una expulsión que llega después de varios rifirrafes que ambos habían protagonizado con su propio partido. Fernández y Serrano han sido críticos en varias declaraciones y han descartado públicamente presentarse a las primarias para optar a la alcaldía de Zaragoza, además de dudar del proceso de refundación. Como consecuencia, el coordinador en Aragón y portavoz en las Cortes, Daniel Pérez, les instó a “entregar el acta si no confiaban en el partido”.



Tras conocer el cese del comité, Sara Fernández ha declarado por Twitter que, después de este esta decisión, “como para sorprenderse de que no se respeten los estatutos y se nombren candidatos a dedo”. También ha añadido el latinismo “Res non verba”, que significa hechos, no palabras. La vicealcaldesa ha señalado que la información les ha llegado “por whatsapp” y “11 días después”.

Por su parte, Serrano ha hecho referencia en la misma red social a la refundación de Ciudadanos, alegando que la misma “parece que consistía en silenciar y expulsar a quienes pedimos democracia y respeto para los afiliados”. También ha adjuntado una imagen del acta en la que se les cesa como vocales-representantes del Comité.

