Ciudadanos exige que se cumpla la Ley de Autónomos

Ciudadanos pedirá al Gobierno de Aragón que ponga en marcha la Ley de Autónomos, aprobada en abril, un mes antes de las elecciones. La formación naranja denuncia que "no se ha hecho nada", según el diputado Javier Martínez, que califica la norma de "electoralista". "Ya era una ley de mínimos y vamos a plantear reforzarla", asegura Martínez, para quien el Gobierno "solo se acuerda de los autónomos cuando hay que votar".

En 2019, Aragón perdió 1.300 autónomos, mientras en España se ganaron 14.000. Son cifras descontando ya los 1.500 falsos autónomos del sector cárnico que se regularizaron en la comunidad. Ciudadanos asegura que sí han aumentado las cifras en comunidades como Madrid o Andalucía, donde existen "auténticas leyes de apoyo".

La formación naranja insiste en que no hay presupuesto, más allá de "150.000 euros para una página web". Martínez cree que después de "sacar una ley en periodo electoral", es preocupante "que no se haya puesto en marcha". El diputado considera prioritario que exista interlocución con el sector y por eso se pregunta "qué ha pasado con el Consejo del Trabajador Autónomo, que no se ha reunido desde que se ha constituido el nuevo Gobierno".

En esa misma línea, asegura que no se está elaborando el Plan Estratégico del Trabajador Autónomo, "que debería haber estado listo en 6 meses". Y denuncia también la ausencia del anunciado Plan de Inversión Social o el Fondo Especial de Segunda Oportunidad.

Uno de cada 5 trabajadores en Aragón lo es por cuenta propia. Martínez insiste en que "son ellos quienes pueden cambiar el modelo productivo para ese Aragón verde, social y digital". Por todo ello, Ciudadanos pedirá explicaciones a la consejera de Economía, Marta Gastón.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza