Circular por la acera o llevar auriculares, las sanciones más comunes a patinetes y bicis

Desde este lunes la Policia Local de Zaragoza inicia una campaña de control y vigilancia a patinetes, bicis y peatones. Se quiere favorecer asi la seguridad en los desplazamientos entre los usuarios que son más vulnerables y presentar una mayor siniestralidad en caso de sufrir un accidente.

En el caso de peatones se vigilará que crucen la calzada por los pasos habilitados para ello, extremando la precacución en el caso de los pasos de peatones sin semaforizar. Es especialmente importante cuidar la seguridad del peatón en una ciudad como Zaragoza donde más de la mitad de los desplazamientos se realizan a pie.

Más problemático resulta que las bicicletas y patinetes se ciñan a la normativa. Muchos de sus usuarios todavía no son conscientes de que llevan un vehiculo y por tanto, no pueden ir por la acera ni comportarse como si fueran peatones. "El primer objetivo es hacerles llegar el mensaje de que son conductores de un vehículo y que en sus desplazamientos no pueden realizar ningún comportamiento como si fueran peatones. Es el principal problema que nos estamos encontrando en la vigilancia de este tipo de vehículos. Sus usuarios se comportan en ocasiones como si fueran peatones y ahí se producen la mayoria de las infracciones", nos cuenta en COPE Juan Manuel Maroto es el intendente principal jefe del área de trafico de la Policía Local de Zaragoza.



Así, la principal norma a cumplir por patinetes y bicis es no transitar por las aceras pero hay más: "Como conductores que son de vehículos están sometidos a las mismas normas que el resto como no hacer uso de auriculares, ni telefónos móviles ni haber ingerido alcohol o drogas antes de coger su vehículo. Deben cumplir las mismas tasas de alcohol y drogas que el resto de conductores".



La primera campaña de este tipo realizada el mes pasado termino con casi 300 denuncias a usuarios de patinetes y bicicletas. El 34% de las sanciones se impuso por circular por lugares no autorizados y otro 11% por hacerlo llevando auriculares.

