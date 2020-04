Cinco hospitales aragoneses han usado mascarillas defectuosas ante el COVID19

Los profesionales sanitarios de cinco hospitales aragoneses estuvieron usando mascarillas defectuosas. Ya se les están realizando pruebas por si se hubieran contagiado de coronavirus. La DGA retiró 15.000 unidades de estas mascarillas hace 10 días, pero todavía se intenta localizar a sanitarios que las hayan usado y puedan estar contagiados.

“Ha habido utilización de estas mascarillas en 5 centros. A los profesionales que las han usado se les están realizando pruebas PCR para detectar si han podido contraer coronavirus”, admitía el gerente del Salud, Javier Marión.

Lo que no han admitido desde Sanidad es falta de material en el Hospital de Calatayud como habían denunciado algunos trabajadores. “El director del Hospital me comunica que no ha habido problemas de abastecimiento. Puede ser que en un momento dado, en alguna unidad, haya podido faltar porque se haya acabado y no se haya hecho el pedido oportuno, pero el material está llegando a los centros sanitarios”, afirma Marión.

Durante este mes de abril se han suministrado más de 300.000 mascarillas a los centros sanitarios, una cantidad que en todo el mes de marzo superó, según el departamento, el millón de unidades.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN LOS CENTROS DE SALUD

En total se han realizado casi 20.000 pruebas diagnósticas en Aragón. De ellas, 2.100 son test rápidos que a partir de ahora, también se habilitan en el Hospital Sagrado Corazón de Huesca. Desde Sanidad se comenzarán a dar instrucciones para recuperar paulatinamente la actividad quirúrgica y las consultas en los centros de salud. Una vez que se vuelva a la normalidad, la atención primaria cobrará una especial importancia para seguir detectando casos de coronavirus.

“A partir de un momento determinado, seguiremos teniendo casos de pacientes COVID en la comunidad. Lo lógico es que sean los equipos de atención primaria quienes detecten estos casos, hagan las pruebas y realicen un seguimiento de los contactos de esos pacientes infectados”, anuncia Marión.

Ademas, desde el próximo día 27 se comenzarán a realizar en Aragón los test aleatorios propuestos por el gobierno central para detectar casos asintomáticos. Se estudiará por cierto, cómo compensar económicamente a las clínicas privadas que atienden pacientes de coronavirus.

