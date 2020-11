El cierre de los templos durante el Estado de Alarma afecta a los ingresos de las parroquias

La Archidiócesis de Zaragoza emprenderá tres grandes proyectos en 2021: la reforma de la casa parroquial de Daroca para los tres sacerdotes que prestan servicio en la zona; la reforma de la Casa de San Carlos, en Zaragoza, para los sacerdotes más mayores; y la firma de nuevos convenios con la Diputación Provincial de Zaragoza y la de Teruel para actuaciones en templos y en otros bienes muebles, como retablos.

La institución ha dado cuenta hoy de la memoria económica del año 2019: 22.311.595,35 euros de ingresos y unos gastos de 22.242.350,83 euros. La gran parte de sus ingresos -un 36,8 %- procede de la aportación de los fieles, más de 8.211.701, 85 euros. Una cifra que se espera que caiga en este 2020, especialmente en las parroquias rurales. “El cierre durante tres meses de los templos por la pandemia ha afectado a las colectas de las parroquias", y "en muchas parroquias la principal fuente de ingresos es el cepillo”, ha explicado el ecónomo diocesano, Jaime Sanaú.

En cuanto a los gastos, casi la mitad (12.099.445,8 euros, un 54.2%) se va a la conservación de edificios y gastos de funcionamiento. Esa caída de ingresos que se prevé en 2020 afectará a las reformas pendientes, como la reforma de la Casa de San Carlos para los sacerdotes más mayores, que se tendrán que hacer por fases. Pero seguirán con su labor caritativa y asistencial. El vicario general, Don Manuel Almor, ha explicado que “nos hemos fijado unos objetivos para este curso 2020-2021, que se resume: ‘Una iglesia diocesana con corazón en tiempos de pandemia’. Hay que echarle ganas y poner corazón para atender a las necesidades que se están generando”.

El día 8 de noviembre se celebra el día de la Iglesia Diocesana. Una jornada importante para la institución católica y para recordar la pertenencia de una comunidad a su iglesia. En estos momentos hay 204 parroquias rurales en Zaragoza y 74 urbanas.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO ARZOBISPO

La archidiócesis está a la espera de conocer cómo les afectará las nuevas medidas decretadas por el Gobierno de Aragón, sobretodo en lo referente a la celebración de eucaristías. Lo que sí ya saben es que afectará al acto de toma de posesión del nuevo arzobispo de Zaragoza, Don Carlos Escribano, el día 21 de noviembre en la basílica del Pilar. “A día de hoy el aforo es de 183 personas pero no sabemos cuánto será para esa fecha”, ha indicado el delegado de medios del arzobispado, José Antonio Calvo.

¿Y cómo podría afectar la actual situación de pandemia a otras celebraciones, como la Misa del Gallo? Calvo ha recordado que el Papa siempre la adelanta a las 21h. “Sería una pena no poder celebrarla, pero siempre se puede celebrar la misa de la vigilia de la Navidad en esa tarde, y también la misa de Navidad”, el 25. Una decisión, que insiste, no está tomada porque no se sabe todavía qué restricciones habrá para entonces. Por cierto que la diócesis tiene que lamentar la muerte por COVID del sacerdote José Antonio Pueyo, hace dos semanas, y también la de un padre jesuita, el padre Giménez.

